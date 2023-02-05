Як перейти на українську: найвідоміший вчитель поділився дієвими порадами

З початку повномасштабної війни все більше українців відмовляється від російської мови. Відтак шукає поради та курси переходу на солов'їну.

Мовознавець Олександр Авраменко поділився цікавими та дієвими порадами переходу. Вони згодяться тим, хто поступово вивчає українську чи планує це робити.

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Авраменко розповів, як перейти на на українську

Так, найвідоміший український вчитель української мови радить втілювати у життя такі поради:

вітайтеся, прощайтеся та дякуйте українською;

спілкуйтеся українською у колі знайомих – хоча б на годинку. Також попросіть їх виправляти вас під час спілкування;

не бійтеся помилятися. Забули слово – попросіть допомогти;

не здавайтеся – і результат не забариться;

лайтеся українською у своєму колі. Можете вживати такі фрази: "Трясця!", "Хай тебе кача копне" тощо.

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Як легко та цікаво опанувати українську

Як легко перейти на українську, розповіла також мовознавиця Олена Ольшанська.