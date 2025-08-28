Потихенько дізнаємося українські відповідники та позбуваємося росіянізмів у специфічній термінології – ремеслах чи хобі. Адже в українській мові своїх слів не бракує.

Як називається українською "лєска", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Рамі Аль Шаєра.

Як перекласти слово "лєска"?

Соліст групи "Бульвар.LU" Рамі Аль Шаєр, полюбляє українські словники та відшукує відповідники до звичних русизмів, які здається, не перекладаються.

Так-от, для слова "лєска", такого необхідного елементу рибальства, теж є український відповідник.

Слово "лєска" – це росіянізм і часто вживається в українській мові у формі – "ліска" чи "леска", такий собі адаптований переклад.

Однак в літературній українській мові правильним відповідником є слово "волосінь" – сьогодні – це тонка синтетична нитка, яку використовують для риболовлі.

А назва пояснюється дуже просто для рибальства – як "лєску" і для плетіння сіток, використовували кінський волос з гриви та хвоста. З нього виготовляли рукавички, які використовувалися для риболовлі в Середньовіччі та до 17 століття в холодному кліматі.

Цікаво! Кінський волос – цінний матеріал, який використовується у багатьох ремеслах та промисловості. Цей матеріал застосовують у текстильному виробництві, наповнення матраців, оббивки, для волосіні, струнних інструментів, пензлів, для рукоділля та ювелірних виробів.

А ще "волосінь" – це мотузки з кінського волосу, сплетені у косицю. Можливо ви чули це слово саме у такому значенні.

Ще одна популярна назва "лєски" – це "жилка". І тут пояснення цілком природне – для рибальства використовувалися висушені жили тварин – свиней, корів чи коней. Вони були еластичні та міцні, тому використовувалися для рибальства. Зауважте, українською правильно сказати – риболовля, а не рибалка.

І, звичайно, ж українська мова не може обмежитися одним словом. Маємо і синоніми, хоч вони і з діалектів, але саме так "лєску" називають у певних регіонах, подекуди і не знаючи, що вона – "лєска":

міцінька,

мисіна,

мисина,

місінька.

До речі, слово "місінь", як діалектизм подає ресурс "Словник.UA" та пояснення до нього – риболовна жилка.

Тому, якщо бажаєте говорити літературною українською, кажіть – волосінь чи жилка. Можна розбавити і діалектизмами. Але, будь ласка, без русизмів та калькувань. Говоріть українською!