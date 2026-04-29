"Трамвая" чи "трамваю": більшість говорить неправильно українською

Часто українці вагаються, як правильно сказати – немає трамвая" чи "немає трамваю". Репетиторка пояснила просте правило, яке допоможе більше не плутатися.

В українській мові нерідко виникають труднощі з відмінюванням іменників, зокрема у родовому відмінку, про правильне написання яких розповіла мовознавиця Марія Словолюб у своєму TikTok. Вона зазначила, що одним із поширених прикладів є слово "трамвай", яке часто вживають із помилковим закінченням.

Дивіться також "Підводити" чи "підбивати" підсумки: як правильно сказати і до чого тут олівець

Як правильно – "трамвая" чи "трамваю"?

Репетиторка пояснила, що правильним варіантом є "трамвая". Саме так потрібно говорити у родовому відмінку однини.

За її словами, існує чітке правило: іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, які позначають машини або їхні деталі, мають закінчення -а / -я у родовому відмінку.

Тому правильно вживати:

трамвая;

дизеля;

мотора;

карбюратора;

мотоцикла;

тролейбуса.

Варіант "трамваю" у цьому випадку не відповідає нормам сучасної української літературної мови.

Як відреагували користувачі?

Відео з поясненням швидко привернуло увагу користувачів. У коментарях багато хто подякував за зрозуміле і доступне пояснення мовного правила.

Деякі користувачі зазначили, що такі короткі освітні відео допомагають легко запам'ятати складні моменти граматики. Інші підкреслили, що вивчати мову ніколи не пізно, особливо коли пояснення подаються просто і наочно.

У сучасній українській мові обидва слова "підбори" і "каблуки" є правильними та рівнозначними.

У сучасній українській мові обидва слова "підбори" і "каблуки" є правильними та рівнозначними.

Слова "корки" та "обцаси" вважаються діалектизмами, але зафіксовані у словниках і трапляються у розмовному мовленні.

Слово "каблук" має й іншу конотацію. "Каблуком" чи "підкаблучником" називають чоловіка, чи то жартівливо, чи то зневажливо, який слухається свою дружину.