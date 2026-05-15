Забудьте про "родітєлєй": як правильно та милозвучно назвати найрідніших українською

Сьогодні, 15 травня, світ відзначає Міжнародний день сім'ї – чудову нагоду обійняти найближчих та подякувати їм за підтримку. Проте свято часто псують прикрі мовні помилки, адже чимало українців досі продовжують використовувати суржикове слово "родітєлі" замість питомого українського відповідника.

Слова, які люди використовують у побуті щодня, часто непомітно переходять із суржику або російської мови в українське мовлення. Одним із таких поширених русизмів є слово "родітєлі", яке можна почути як у розмовах, так і в соцмережах чи повідомленнях, і яке має питомий український відповідник.

Як правильно говорити українською?

Коли, як не сьогодні, 15 травня, у всесвітній День сім'ї варто пам'ятати, що нормативним українським словом є "батьки". Саме цю форму фіксують словники та рекомендують мовознавці.

Слово "родітєлі" походить із російської мови й не відповідає нормам сучасної української літературної мови. Тому його вважають русизмом або суржиковою формою.

Правильно казати:

"Мої батьки живуть у Львові";

"Я поїду до батьків на вихідні";

"Батьки підтримали моє рішення".

Які ще слова можна використовувати?

В українській мові існує чимало теплих і природних звертань до батьків. Окрім слова "батьки", часто вживають:

мама й тато;

ненька й батько;

матір і батько.

Такі слова є нормативними та відповідають українській мовній традиції.

Водночас форма "родичі" не є заміною до слова "батьки", адже означає ширше коло членів сім'ї та сімейних зв'язків.

Чому русизм досі поширений?

Слово "родітєлі" тривалий час активно використовували у російськомовному середовищі та суржику. Через це багато людей звикли до нього ще з дитинства і продовжують вживати автоматично.

Особливо помітно це у побутовому мовленні та листуванні у месенджерах. Однак останніми роками українці дедалі більше цікавляться чистотою мови та свідомо замінюють русизми українськими відповідниками.

У День сім'ї це ще один привід згадати про важливість рідної мови та частіше говорити правильно: не "родітєлі", а "батьки".

Забудьте про "мать" і "мамку": як красиво та правильно звернутися до мами українською?

Зовсім нещодавно ми святкували День матері. Маму, на жаль, поки що теж називає неоковирними русизмами.

Українська мова має багато теплих і літературних форм звертання до матері: мама, матуся, мамуся, ненька, матінка, мамця.

Форми "мать" і "мамка" не є літературними і можуть мати зневажливий відтінок, тому їх не рекомендують використовувати.

Українська культура здавна надавала особливого значення образу матері. У народних піснях і віршах маму часто називали "рідна ненька", "матуся", "матінка".