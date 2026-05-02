Забудьте про "сморчки": мовознавці пояснили, як не зганьбитися на "тихому полюванні"

З настанням тепла українці вирушають до лісу на перше "тихе полювання", проте часто припускаються помилки, називаючи свої трофеї русизмом "сморчки". Розповідаємо, як правильно називати ці весняні делікатеси українською мовою та що варто знати про їхні особливості.

Чимало українців у побуті називають гриб Morchella словом "сморчок", однак це русизм. В українській мові правильно вживати назву сморж – саме вона є нормативною і відповідає літературній традиції.

Дивіться також Хай аромат весни не дасть забути правопис: як писати "п'янкий" українською

Як правильно називати гриб і що про нього відомо?

Сморжі (латинська назва – Morchella) – це рід їстівних грибів, які високо цінуються у кулінарії. Вони мають характерну пористу, "стільникову" шапинку, що нагадує бджолині стільники.

Ці гриби вважають весняними – зазвичай вони з'являються у квітні – травні, інколи раніше залежно від погодних умов. Ростуть сморжі переважно у листяних і змішаних лісах, на узліссях, галявинах, а також у садах чи парках.

Важливо знати, що сморжі належать до умовно їстівних грибів. Перед вживанням їх потрібно обов'язково термічно обробляти – відварювати або добре просмажувати.

Які бувають сморжі і як їх використовують?

Серед найпоширеніших видів сморжів виділяють:

сморж їстівний (звичайний);

сморж конічний;

сморж товстоногий.

Усі вони мають схожий зовнішній вигляд, але можуть відрізнятися формою шапинки та відтінком – від світло-бежевого до темно-коричневого.

Сморжі вважаються делікатесом у багатьох кухнях світу. Їх додають до соусів, супів, пасти та м'ясних страв. Завдяки насиченому смаку та аромату вони високо цінуються серед гурманів.

Важливо! Водночас грибники радять бути уважними: сморжі можна сплутати з отруйними строчками, тому збирати їх варто лише за наявності достатнього досвіду.

Забудьте про "колокольчик": як правильно називається ця квітка українською?

Багато українців і досі вживають слово "колокольчик", навіть не замислюючись, що це русизм.

Правильна українська назва квітки "колокольчик" – це "дзвіночки".

Дзвіночки – багаторічні рослини, що ростуть у Європі і цвітуть з кінця весни до середини літа.

У літературній українській мові закріпилася назва дзвіночки – саме так перекладається латинська назва Campanula. Вона походить від слова "дзвін" і точно передає форму квітки