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Освіта Саморозвиток Як сказати "отстань от меня" українською: влучних варіантів є декілька
29 травня, 18:58
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Як сказати "отстань от меня" українською: влучних варіантів є декілька

Олеся Кух
Основні тези
  • Емоційний вислів "отстань от меня" можна перекласти українською мовою як "відчепися від мене" або "облиш мене".
  • Інші варіанти: "відступися", "не набридай мені", "дай мені спокій".

Суржик та русизми часто проскакують у мовленні, коли ми говоримо чи відповідаємо емоційно. Але і цьому можна зарадити, коли знати не один, а кілька відповідників – щось обов'язково пригадається.

Як перекласти українською емоційний вислів "отстань от меня", у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно",  розповідає 24 Канал.

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Як буде українською "отстань от меня"

Перебуваючи у збудливому емоційному стані, деколи, можемо перейти не лише на лайку, а й на суржик чи іншу мову в коротких фразах чи висловах.

Але українцям геть не бракує слів, щоб пояснити свої емоції, а тому і на фразу – "отстань от меня", маємо свої відповідники.

Сам вислів висловлює побажання не турбувати, не заважати, не бути настирливим, допитливим, не чинити емоційний тиск. Майже те саме, що і "не мішай" – не заважай.

Але й для цієї словоформи є українські варіанти, тому на нав'язливе набридання, можете сказати найточніше і майже дослівно так:

  • відчепися / одчепися від мене,
  • облиш мене.

Але ж можна сказати і наступне:

  • відступися (відступися бодай на хвильку),
  • тримайся як найдалі,
  • не набридай мені,
  • залиш у спокої,
  • не займай мене,
  • не липни до мене,
  • дай мені спокій.

Чемно і без лайки. А якщо бажаєте зробити зауваження влучним висловом, то можна сказати:

  1. "Причепився, як реп'ях до кожуха (штанів, собачого хвоста)";
  2. "Причепився, як муха у спасівку";
  3. "Пристав, як смола до чобота";
  4. "Учепився, як гріх села";
  5. "Ні з сього ні з того за що-небудь учепиться";
  6. "Присікалася, наче оса".
  7. "Чого вчепився, мов п'явка?".

Народна мудрість завжди влучна і дотепна, тому не варто нею нехтувати – використовуйте краще українські народні вислови ніж русизми. А ще вони роблять вас цікавим співрозмовником! Говоріть українською!