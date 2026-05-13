Освіта Саморозвиток Є набагато цікавіші варіанти: як замінити "тупик" та "тупикову ситуацію"
13 травня, 17:56
Марія Волошин
Основні тези
  • Слово "тупик" в українській мові вважається рідковживаним.
  • Тому його рекомендують замінити на "безвихідь" або "глухий кут".
В українській мові є чимало красивих та цікавих слів. Є й такі, які вживати не варто або ж краще замінити синонімами.

Ці слова у словниках можуть позначати як рідковживані, тому мовознавці пропонують взяти на озброєння до свого лексикону інші відповідники. Одним із таких слів є "тупик", зазначає 24 Канал. 

Як назвати "тупик" українською? 

Український мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці розповів, що це слово має кілька значень. У словниках української мови можна знайти такі тлумачення: 

  • залізнична колія, яка з одного боку обривається;
  • вулиця, що не має наскрізного проходу / проїзду;
  • перешкода для проходу / проїзду;
  • безвихідне становище.

При цьому вчитель уточнив, що слово "тупик" у словниках марковане як "рідковживане". Це, за його словами, означає, що його краще замінити. 

Раджу використовувати питоме українське слово "безвихідь" або словосполуку "глухий кут", 
– наголошує педагог.

Також він пропонує замінити слово "тупиковий". Можна обрати синонім – "безвихідний". Тому краще сказати, що ситуація є безвихідною, замість тупиковою. 

Які ще цікаві синоніми має "тупик"?

Філологиня Марія Словолюб також пропонує цікаві синоніми до слова "тупик".

Вона каже: якщо ми говоримо про місце, з якого немає виїзду чи виходу, варто сказати, що це непрохідне чи непроїзне місце. Або ж глухий кут чи закутень.

Якщо ж мовиться про життєву ситуацію, з якої складно знайти вихід, то ми кажемо, що це безвихідна ситуація, безвихідне становище або безвихідь, уточнює вона. 

Як сказати "тупик" українською мовою: відео

На мовному ресурсі "Словотвір" українці також запропонували такі цікаві синоніми:

  • зАзубень;
  • зАкутень;
  • завулок;
  • сліпий завулок тощо.

Які цікаві фрази поєднуються з цими словами?

В українській мові також можна знайти чимало цікавих фраз та фразеологізмів з вищезгаданими словами. При цьому "вкрапити" у своє мовлення. Ці фрази описують різні життєві ситуації. Наприклад:

  • Зайти в глухий кут – опинятися в складному, безвихідному становищі.
  • Хоч з моста та в воду – бути у дуже скрутному, безвихідному становищі, у відчаї.
  • Куди не кинь – всюди клин – повна безвихідь. 

  • Притиснути до стіни – ставити когось у безвихідне становище, домагаючись зізнання тощо. 

Як правильно українською говорити про торгівлю?

24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" також розповідав, як правильно спілкуватися на тему торгівлі. Зокрема, підказали, яких суржикових слів уникати. Наприклад:

  • купляти – купувати;
  • оптом – гуртом;
  • в розницю – уроздріб тощо.

