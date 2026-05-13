Є набагато цікавіші варіанти: як замінити "тупик" та "тупикову ситуацію"
- Слово "тупик" в українській мові вважається рідковживаним.
- Тому його рекомендують замінити на "безвихідь" або "глухий кут".
В українській мові є чимало красивих та цікавих слів. Є й такі, які вживати не варто або ж краще замінити синонімами.
Ці слова у словниках можуть позначати як рідковживані, тому мовознавці пропонують взяти на озброєння до свого лексикону інші відповідники. Одним із таких слів є "тупик", зазначає 24 Канал.
Як назвати "тупик" українською?
Український мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці розповів, що це слово має кілька значень. У словниках української мови можна знайти такі тлумачення:
- залізнична колія, яка з одного боку обривається;
- вулиця, що не має наскрізного проходу / проїзду;
- перешкода для проходу / проїзду;
- безвихідне становище.
При цьому вчитель уточнив, що слово "тупик" у словниках марковане як "рідковживане". Це, за його словами, означає, що його краще замінити.
Раджу використовувати питоме українське слово "безвихідь" або словосполуку "глухий кут",
– наголошує педагог.
Також він пропонує замінити слово "тупиковий". Можна обрати синонім – "безвихідний". Тому краще сказати, що ситуація є безвихідною, замість тупиковою.
Які ще цікаві синоніми має "тупик"?
Філологиня Марія Словолюб також пропонує цікаві синоніми до слова "тупик".
Вона каже: якщо ми говоримо про місце, з якого немає виїзду чи виходу, варто сказати, що це непрохідне чи непроїзне місце. Або ж глухий кут чи закутень.
Якщо ж мовиться про життєву ситуацію, з якої складно знайти вихід, то ми кажемо, що це безвихідна ситуація, безвихідне становище або безвихідь, уточнює вона.
На мовному ресурсі "Словотвір" українці також запропонували такі цікаві синоніми:
- зАзубень;
- зАкутень;
- завулок;
- сліпий завулок тощо.
Які цікаві фрази поєднуються з цими словами?
В українській мові також можна знайти чимало цікавих фраз та фразеологізмів з вищезгаданими словами. При цьому "вкрапити" у своє мовлення. Ці фрази описують різні життєві ситуації. Наприклад:
- Зайти в глухий кут – опинятися в складному, безвихідному становищі.
- Хоч з моста та в воду – бути у дуже скрутному, безвихідному становищі, у відчаї.
- Куди не кинь – всюди клин – повна безвихідь.
Притиснути до стіни – ставити когось у безвихідне становище, домагаючись зізнання тощо.
Як правильно українською говорити про торгівлю?
24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" також розповідав, як правильно спілкуватися на тему торгівлі. Зокрема, підказали, яких суржикових слів уникати. Наприклад:
- купляти – купувати;
- оптом – гуртом;
- в розницю – уроздріб тощо.