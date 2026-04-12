Чимало українців стикаються з труднощами, коли потрібно перекласти російське слово "оползень". Насправді українська мова має чіткий і правильний питомий відповідник, який варто запам'ятати.

У повсякденному мовленні та навіть у новинах інколи можна почути кальковані або помилкові варіанти слова "оползень". Водночас українська мова пропонує нормативний відповідник, який фіксують словники, наприклад, "Словник.UA".

Як правильно українською сказати "оползень"?

Правильний питомий український відповідник російського слова "оползень" – зсув. Саме цю форму подають сучасні тлумачні та перекладні словники.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Також інколи можна зустріти варіант "зсув ґрунту" – це уточнена форма, яку часто використовують у науковому або публіцистичному стилі. Вона допомагає точніше передати зміст явища.

Що говорять словники / Скриншот зі Словник.UA

Використання кальок на кшталт "оползень" або "оползні" в українській мові вважається помилковим і не відповідає літературній нормі.

Що таке зсув і чому він небезпечний?

Зсув – це природне явище, під час якого маси ґрунту або гірських порід зміщуються вниз по схилу під дією сили тяжіння. Найчастіше це відбувається після сильних дощів, танення снігу або через підмивання ґрунтів.

Такі процеси можуть становити серйозну загрозу для людей, інфраструктури та будівель. Зсуви здатні руйнувати дороги, житлові будинки та інженерні мережі, особливо в гірських або прибережних районах.

Саме тому важливо не лише правильно називати це явище українською, а й розуміти його природу та потенційну небезпеку. Проте, це явище іноді може виконувати й корисну роботу, руйнуючи міста ворогів України.

