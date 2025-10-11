В українській мові є слова, які, на перший погляд, видаються росіянізмами. Хоча, коли з'ясувати етимологію, виявляється, що це зовсім не так.

Чому виникає сумнів у словах "уборка" і "вбиральня" розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Як перекладається слово "уборка"?

Ледь не щодня в побутовому мовленні ми чуємо слова "уборка" чи "уборщиця". Ці слова – калька з російської, яка ще залишилася в нашій мові.

Втім, в українській мові такого слова немає – воно не відповідає нормам словотвору, стилю й семантики.

Українським відповідником цього слова є – прибирання. А людина, яка займається цим процесом – "прибиральниця" чи "прибиральник". Це нормативне українське слово, утворене від дієслова прибирати і вживається в усіх стилях – від побутового до офіційного.

Тому замість калькованого – "убиралася сьогодні" чи "треба зробити уборку вдома" скажіть: "прибирала сьогодні" та "слід прибрати вдома".

Важливо! В російській мові слово "уборка" використовують і для сезонних робіт – "уборка урожая". У цьому випадку, при перекладі на українську мову, фраза звучатиме як – "збір / збирання врожаю".

Стомлений прибиранням зали, я ледве пересуваю ноги (Іван Микитенко).

Мар'я з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітанням горниць себе заклопотала (Панас Мирний)

Що означає слово "вбиральня"?

Хоч в українській мові нема слова "уборка", але дуже схоже за звучанням, проте відмінне за значенням слово – "убиратися" чи "вбиратися".

Слово означає – одягатися взагалі або певним чином до якоїсь події чи свята, щоб справити враження, прикрашати себе чимось.

А відтак маємо й інше, усім знайоме слово – убиральня чи вбиральня. Слово вбиральня – цілком українське, але має інше походження і значення. Сьогодні так називають кімнату, призначену для справляння природних потреб людини.

Хоча спочатку саме цим словом позначали гардеробну кімнату (де люди вбираються) чи гримерку актора. Часто саме тут і знаходився нічний горщик, який передував сучасним унітазам.

Пізніше, ми перейняли французьку назву – туалет (toilette), якою сьогодні користуємося навіть частіше. Цікаво, як пояснює ресурс "Словник.UA", це слово має схоже значення з українським – вбиральня: це і одяг, і гардероб, і кімната гігієни, і косметичний столик.

Ось такі мовні тонкощі! Говоріть українською!