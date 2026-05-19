"Окрошка" чи "холодник": як правильно українською називати освіжаючий суп

У спеку освіжаючі холодні супи стають особливо популярними. Водночас багато українців плутають назви "окрошка" та "холодник", хоча йдеться про різні страви зі своєю історією та традиціями.

Окрошка і холодник – це різні страви

Слово "окрошка" вживають для назви холодного супу, який зазвичай готують на квасі або кисломолочній основі з подрібнених овочів, зелені, яєць та м'яса чи ковбаси. Назва походить від слова "кришити", тобто дрібно нарізати продукти.

Натомість "холодник" – це окрема страва, яку традиційно готують на основі буряка або бурякового відвару. Саме буряк надає йому характерного кольору та смаку.

Тому називати будь-який холодний суп "холодником" або "окрошкою" не зовсім правильно – усе залежить від рецепта.

Як українці називали таку страву?

У традиційній українській кухні холодний суп на квасі нерідко називали просто "квасом". Ішлося не про напій, а саме про страву.

Цікаво, що в народі казали не "пити квасу", а "їсти квас". Такий вислів підкреслював, що квас був повноцінною стравою з овочами та іншими складниками.

Саме тому в українській кулінарній традиції слово "квас" могло означати не лише знайомий напій, а й освіжаючий літній суп.

Яка назва правильна українською?

Обидві назви – і "окрошка", і "холодник" – існують в українській мові, але позначають різні страви.

Якщо йдеться про буряковий холодний суп, правильно говорити "холодник". Якщо ж мається на увазі страва з дрібно нарізаних інгредієнтів на квасі чи іншій рідкій основі – це "окрошка".

Тож питання не у тому, яке слово "правильніше", а у точності назви. А в українській традиції холодний суп на квасі ще й мав власну народну назву – "квас", який не пили, а саме їли.

Забудьте про "ревень": як правильно казати та писати назву популярної рослини українською?

Доволі часто саме назви харчових продуктів в українській мові вживаються неправильно. Серед них і ревінь, з якого роблять доволі багато страв.

Правильна українська назва рослини - "ревінь", а форма "ревень" є ненормативною.

Ревінь - багаторічна трав'яниста рослина, популярна в кулінарії, зокрема в компотах, вареннях, та соусах.

Окрім цього, ревінь часто вирощують на городах як невибагливу багаторічну культуру. Він швидко росте та може давати врожай багато років поспіль.