Масована атака Росії: як вчитимуться учні та студенти на Буковині

Росія масовано атакувала Україну ракетами 15 листопада. Через терор агресора зазнав змін і процес навчання у закладах освіти нашої держави.

Зокрема, зміни запровадили у навчальних закладах Буковини. Вони діятимуть 16 листопада.

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Як вчитимуться учні та студенти на Буковині

Через ракетні атаки росіян на Україну 16 листопада усі школи Буковини працюватимуть дистанційно Таке рішення ухвалила під час засідання обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.