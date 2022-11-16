Масована атака Росії: як вчитимуться учні та студенти на Буковині
Джерело:Руслан Запаранюк
Росія масовано атакувала Україну ракетами 15 листопада. Через терор агресора зазнав змін і процес навчання у закладах освіти нашої держави.
Зокрема, зміни запровадили у навчальних закладах Буковини. Вони діятимуть 16 листопада.
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Як вчитимуться учні та студенти на Буковині
Через ракетні атаки росіян на Україну 16 листопада усі школи Буковини працюватимуть дистанційно Таке рішення ухвалила під час засідання обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Дистанційно працюватимуть також і дитсадки, училища, коледжі та гуртки.
Чи продовжуватимуть в області онлайн-навчання, обласна влада вирішить та повідомить 16 листопада.
До теми Як працюватимуть школи та садки у Львові після масованого ракетного удару Росії
Як вчитимуться школярі у Львові
- Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада, очного навчання у садках та школах міста не буде.
- Якщо батьки не матимуть з ким залишити дітей, можуть віддати їх у чергові групи. Вчителі та вихователі працюватимуть.
Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині
- Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА. Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.
- У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково.
- Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.
Ракетна атака України 15 листопада
- Російські загарбники вкотре завдали по Україні масового ракетного удару. 15 листопада у багатьох регіонах пролунали вибухи.
- Це був наймасованіший ракетний обстріл України з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Окупанти запустили понад 90 ракет. Нашим силам ППО вдалося збити 70 ракет.