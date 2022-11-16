Масована атака Росії: як вчитимуться учні та студенти на Буковині

16 листопада 2022 , 11:56
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Джерело:

Руслан Запаранюк

Росія масовано атакувала Україну ракетами 15 листопада. Через терор агресора зазнав змін і процес навчання у закладах освіти нашої держави.

Зокрема, зміни запровадили у навчальних закладах Буковини. Вони діятимуть 16 листопада. 

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Як вчитимуться учні та студенти на Буковині 

Через ракетні атаки росіян на Україну 16 листопада усі школи Буковини працюватимуть дистанційно Таке рішення ухвалила під час засідання обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дистанційно працюватимуть також і дитсадки, училища, коледжі та гуртки. 

Чи продовжуватимуть в області онлайн-навчання, обласна влада вирішить та повідомить 16 листопада.

До теми Як працюватимуть школи та садки у Львові після масованого ракетного удару Росії

Як вчитимуться школярі у Львові

  • Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада, очного навчання у садках та школах міста не буде.
  • Якщо батьки не матимуть з ким залишити дітей, можуть віддати їх у чергові групи. Вчителі та вихователі працюватимуть. 

Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині

  • Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА. Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.
  • У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково.
  • Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Ракетна атака України 15 листопада

Автор: Марія Волошин