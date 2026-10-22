Зокрема, до проєктів Еразмус+ або до програм обміну. Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.
"Це дуже їх стимулює": як найкраща педагогиня України "змушує" учнів вчити англійську
Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, як стимулює своїх учнів вчити англійську мову. Вона залучає старшокласників, які добре знають іноземну, до різноманітних проєктів.
Як найкраща вчителька України стимулює учнів вчити англійську
Меркулова розповіла, що один із її випускників, Назар, їздив з нею на третій Всесвітній форум до Кореї. Він розповідав там про українську освіту під час війни.
І учні мене просто питають: "А ви нас кудись повезете?" І що я відповідаю: "Будеш вчити англійську…". І це дуже їх стимулює,
– зізнається педагогиня.
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І додає: завжди вважала, що вивчення будь-якої іноземної мови – це розширення емоційного спектра. Це інші культури, інше сприйняття людей…
Але тут важливо, щоб вчителі не лише давали можливості побачити світ, а й стимулювали учнів повертатися на Батьківщину. І Назар, який їздив з проєктами в інші країни, вступив в український виш, бо сказав, що хоче розвиватися тут,
– зазначає освітянка.
Чи достатньо уроків англійської мови зараз
Педагогиня також розповіла, що зараз однозначно більше уроків англійської мови у школах, ніж було раніше.
Тепер учні вивчають її 4 – 5 уроків на тиждень. Але зараз трохи заважають постійні повітряні тривоги,
– уточнила вона.
- Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, коли починати вчити англійську мову. Також – як ефективно це робити.