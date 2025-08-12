Під впливом сильних емоцій ми використовуємо різні вигуки. Та у таких ситуаціях не помічаємо, що деякі з них русизми.

Чому не варто казати "нічого собі" та якими словами можна замінити емоційний вигук, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Адама Діденка.

Як замінити русизм "нічого собі"?

Відомий вигук "нічого собі" – це калька з російського "ничего себе", яка буквально у повному вигляді означає: "нічого я собі не взяв".

Але в розмовній мові вона набуває іронічного або емоційного забарвлення, і вживається зовсім не буквально.

Це приклад фразеологізму, тобто сталого виразу, який не перекладається дослівно. В українській мові він з’явився під впливом російської, але вже давно вкорінився в побутовому мовленні.

У сучасному вживанні "нічого собі" можна використати у кількох випадках:

Здивування : "Нічого собі, яка гроза!"

: "Нічого собі, яка гроза!" Захоплення або шок : "Нічого собі, ти це зробила сама?!"

: "Нічого собі, ти це зробила сама?!" Іноді – іронія або сарказм: "Нічого собі подаруночок – зламаний телефон".

Це емоційна реакція, яка не має прямого зв’язку з "нічим" чи "собою", а радше є вигуком.

А тому у кожній із ситуацій можемо використати інші українські слова.

"Овва!",

"Оце так!",

"Оттакої!",

"Неймовірно!",

"Йой!",

"Нівроку!",

"Нічогенько!",

"Ого!",

"Ого-го!",

"Треба ж!",

"Ну й даєш!",

"Ти-ба!",

"Дивина!",

"Це щось!",

"Ото дивина!".

І звісно, сюди можна долучити і молодіжний сленг – "Вау!", "Круто! / Круть! / Крутецько!", "Супер!".

Та й узагалі, у таких ситуаціях кожен може використати щось своє та навіть вигадати новий вигук.

Як замінити "нічого собі": дивіться відео

Ці приклади – доказ багатства української мови, наявності значної кількості синонімів та її емоційності.

Говоріть цікаво і красиво українською!