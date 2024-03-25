Як зареєструватися на національний мультитест через Дію

У 2024 році учасники НМТ зможуть зареєструватися на мультитест завдяки застосунку Дія. Міносвіти України опублікувало сукупність дій.

Так, під час створення персонального кабінету вступники зможуть скористатися мобільним застосунком Дія для автоматичного заповнення паспортних даних. Для цього важливо мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії.

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Як зареєструватися на НМТ у Дії

Реєстрація для участі в НМТ стартує зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу. Його можна знайти на вебсайті УЦОЯО.

Але вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше завдяки Дії. Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через Дію – так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично.

Покрокова інструкція

Для реєстрації на НМТ через застосунок треба виконати такі дії:

Крок 1: Зайти на сторінку спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ" та ознайомитись із запропонованим документами, натиснути на кнопку "озпочати реєстрацію".

Крок 2: Вибрати опцію "Створити за допомогою Дії".

Крок 3: Натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфона, на якому встановлена Дія, та підтвердити відправлення копії паспорта Дія.Підписом.

Крок 4: У сервісі реєстрації заповнити коротку стандартну форму, у якій важливо зазначити такі дані:

контактну інформацію;

обрати категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

зазначити навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, де плануєте перебувати в дні проведення іспиту, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте складати НМТ;

завантажити копію документа про освіту (якщо ви випускник 2024 року – завантажити довідку з місця навчання, якщо закінчили школу в попередні роки – копію атестата чи свідоцтва про повну загальну середню освіту);

після проходження вищезазначених кроків обов'язково треба натиснути кнопку "Надіслати на обробку", щоб дані пішли на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Саме ваш персональний кабінет є інструментом зв'язку з регіональним центром оцінювання якості освіти. У персональному кабінеті ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію.

Крім того, тепер для входу в персональний кабінет можна використовувати Дія.Підпис. Для цього перейдіть на сторінку персонального кабінету, оберіть варіант "Вхід за допомогою застосунку Дія", натисніть на QR-код або скануєте його камерою смартфона, на якому є Дія та пройдіть перевірку за фото,

– кажуть у МОН.

Нагадаємо, що реєстрація для участі НМТ у 2024 році стартувала 14 березня 2024 року і триватиме до 11 квітня включно.