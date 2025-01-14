Звикли до гаджетів: як зацікавити сучасних учнів читати

Переможець премії Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артур Пройдаков розповів, як можна на сьогодні заохотити школярів читати. Зокрема, якщо вони звикли до переглядів відео.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП. Педагог вважає, що вчителеві варто готувати лаконічні, візуально красиві презентації.

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Як навчати дітей читати книжки

Це, за його словами, треба, щоб "продати" того чи іншого письменника, зацікавити їх ним.

Хтось читає книжки повністю, хтось читає скорочено, хтось слухає аудіокнижки. А є і такі, які не читають нічого або лише коротко опис. Мені важливо, щоб дитина попрацювала з текстом хоча б частково, тому на уроці я намагаюсь розговорити всіх, щоб розуміти, чи вони читали твір, чи ні,

– каже Пройдаков.

Він також розповів, за його словами, страшну історію.

На Сумщині в мене був учень Костя, який зараз став моїм другом. Він склав ЗНО на 185 балів, хоча не читав жодного твору повністю, лише скорочено, у вигляді літературної критики чи просто опису,

– поділився Пройдаков.

Тому після цього вчитель дозволяє дітям по-різному працювати з текстом.

Якщо хтось хоче аудіо, нехай це буде аудіо. Якщо хтось хоче прочитати скорочено, нехай читає скорочено. Якщо хтось хоче прочитати уривки, нехай читає уривки. Головне, щоб було розуміння цього тексту і щоб під час обговорення, було занурення в контекст,

– резюмував педагог.

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