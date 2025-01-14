Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП. Педагог считает, что учителю стоит готовить лаконичные, визуально красивые презентации.

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Как учить детей читать книги

Это, по его словам, надо, чтобы "продать" того или иного писателя, заинтересовать их им.

Кто-то читает книги полностью, кто-то читает сокращенно, кто-то слушает аудиокниги. А есть и такие, которые не читают ничего или только коротко описание. Мне важно, чтобы ребенок поработал с текстом хотя бы частично, поэтому на уроке я стараюсь разговорить всех, чтобы понимать, читали ли они произведение, или нет,

– говорит Пройдаков.

Он также рассказал, по его словам, страшную историю.

На Сумщине у меня был ученик Костя, который сейчас стал моим другом. Он сдал ВНО на 185 баллов, хотя не читал ни одного произведения полностью, только сокращенно, в виде литературной критики или просто описания,

– поделился Пройдаков.

Поэтому после этого учитель позволяет детям по-разному работать с текстом.

Если кто-то хочет аудио, пусть это будет аудио. Если кто-то хочет прочитать сокращенно, пусть читает сокращенно. Если кто-то хочет прочитать отрывки, пусть читает отрывки. Главное, чтобы было понимание этого текста и чтобы при обсуждении, было погружение в контекст,

– резюмировал педагог.

Ранее мы рассказывали о том, на каком языке общаются ученики на переменах. Об этом читайте по ссылке.