Що таке "рахманний": перевірте, чи знаєте ви слова, які під силу випускникам
- Національний мультипредметний тест перевіряє знання граматики, орфографії та вміння працювати зі словом.
- Випускники повинні знати значення таких українських слів, як рахманний, субтильний, крислатий, ґречний, буквальний.
Національний мультипредметний тест перевіряє не лише правила, а й уміння працювати зі словами. Завдання на пояснення їхнього значення показують, наскільки випускники відчувають мову й володіють словниковим запасом.
Значення слів, які ви можливо ви не знали ,але вони точно відомі випускникам, розповідає репетиторка з мови Ukrainian with Daria.
Ви знаєте значення слів – рахманний, крислатий, ґречний?
На НМТ перевіряють не лише правила, а й те, чи справді ми розуміємо слова. Там трапляються завдання, де треба пояснити значення або вибрати правильне тлумачення. Це показує, наскільки добре учень орієнтується в українській мові й чи може відрізнити точне слово від суржика чи побутової кальки.
У випускників можуть бути такі завдання, а ви перевірте себе, чи знаєте значення цих слів, відповідно до словників:
- рахманний – тихий, спокійний, сумирний чи спокійної вдачі;
- субтильний – ніжний, уразливий чи тендітної будови;
- крислатий – розлогий, з розкішною кроною;
- ґречний – ввічливий, шанобливий;
- буквальний – дослівний, точний, прямий.
Як бачимо, ми знаємо значення усіх слів, але не так часто зустрічали їх офіційніші чи науковіші варіанти.
На НМТ трапляються завдання, де треба пояснити значення слова. І тут уже не врятуєшся лише правилами – важливо мати словниковий запас і справді розуміти, що означають слова.
Це перевірка не на "зазубрив", а на те, чи відчуваєш мову. Тому випускникам варто не тільки повторювати граматику, а й читати, слухати, накопичувати слова. Бо саме вони роблять мовлення точним і красивим.
А ви б змогли пояснити такі слова на ходу?
Крім завдань на знання значення слів, є ще завдання на правильний наголос. І досить часто наводять слово, в якому з наголосом зазвичай помиляються – чорнозем. Про правильне наголошення і чому, ми писали раніше.