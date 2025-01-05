Українці вже отримують кошти у межах програми "єКнига"

В Україні 18-річні громадяни можуть отримати майже тисячу гривень на купівлю книг. Кошти вже "полетіли" на рахунки перших заявників.

На програму "єКнига" подали заявки вже понад 50 тисяч вісімнадцятирічних українців. Перші заявники вже отримали свої виплати, зазначає 24 Канал з посиланням на Український інститут книги.

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Як отримати гроші на книги

"єКнига" – програма державної підтримки у розмірі 908 гривень на купівлю книг (в паперовому, електронному і аудіоформатах) для 18-річних українців.

Аби скористатися програмою, потрібно:

встановити застосунок Дія на смартфон;

відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для єКниги в одному з банків-учасників програми;

подати заяву в застосунку Дія.

Список книгарень, у яких можна придбати книги, доступний за посиланням.

Проєкт реалізовує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерство цифрової трансформації України та Українським інститутом книги.

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