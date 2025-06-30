Ви точно куштували драпаки чи виприни, але не підозрювали про це: що ж це за ягоди такі
- "Єжевіка" в українській мові називається "ожина", і її назва походить від слова "їжак" через колючість стебел.
- Існують різні регіональні назви для ожини, а також відмінності в українських назвах інших ягід порівняно з російськими.
У літній сезон усі радо ласують ягодами. Але не усі знають їх назви українською мовою, пасувало би, бо вони відрізняються від російських.
Ця чорна, смачна і корисна ягода – "єжевіка", в українській мові має іншу назву, про яку розповідає 24 Канал.
Дивіться також Хто такі "родичі гарбузові": чи знаєте ви значення цього виразу
Яке походження назви "ожина"
Літо на вулиці і у розпалі сезон ягід. Серед літніх ягід смачна лісова "єжевіка". Однак, ця назва ягоди – російська, а українською вона називається – ожина. Рослина розростається і створює великі зарості чагарнику, який називається – ожинник. Так тепер називають і ожиновий сад.
Мовознавці стверджують, що назва ягоди походить від слова "їжак", оскільки стебло рослини дуже колюче. І у багатьох слов'янських мовах назви схожі і близькі до "їжака": білоруською – ажына, ажавіна; польською – jeżyna, ożyna; чеською – ježiník; словацькою – ožina, сербохорватською – ежевіна, ежина, је̏жина, јежевица.
Але як завжди, окрім літературної є ще і народні назви рослини, у кожному регіоні своя:
- виприни,
- бамбара або бамбера,
- драпаки,
- ведмеді.
- кабанячі (або свинячі) ягоди.
Всі назви так чи інакше пов'язані з лісом та лісовими мешканцями.
Ботанічна латинська назва рослини – Rubus L – ожина звичайна, з родини Rosaceae (Розові). До цього ж роду належить і малина, яка є близькою родичкою ожини та теж має сорти темно-синього кольору.
Пригадайте чи дізнайтеся і запам'ятайте українську ягідну термінологію:
- не клубника – а полуниця,
- не земляника – а суниця,
- не шелковица – а шовковиця,
- не клюква – а журавлина,
- не черніка – а чорниця,
- не голубіка – а лохина,
- не крижовнік – а аґрус,
- не брусніка – а брусниця,
- не арбуз – а кавун.
І ще – білу та червону смородини у нас заведено називати – порічки, а от темно-синю ягоду уже – смородина.
Чим корисна ожина
Ця невелика темно-синя чи фіолетова ягода у дикому вигляді – кислувата, а розмір залежить від місця зростання. Однак у культивованому вигляді, як садова рослина – велика, солодка та ароматна. А ще корисна. Містить багато вітамінів та мікроелементів – клітковину, вітаміни групи B, вітамін A, С, Е і К, а також марганець, кальцій та цинк. Стакан свіжої ожини містить всього 65 калорій.
Темний колір ожині надають антоціани, які також є хорошими антиоксидантами. А ще вона, як і чорниця та шовковиця, забарвлює руки та губи своїм соком. Щоб його змити потрібен лимонний сік чи оцет.
Чудово смакує у свіжому вигляді, у вареннях чи повидлах, компотах, морсах, десертах та наливках.
Десерт з ожиною: дивіться відео
Смакуйте ягідне літо та говоріть українською!