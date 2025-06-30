Ви точно куштували драпаки чи виприни, але не підозрювали про це: що ж це за ягоди такі

У літній сезон усі радо ласують ягодами. Але не усі знають їх назви українською мовою, пасувало би, бо вони відрізняються від російських.

Ця чорна, смачна і корисна ягода – "єжевіка", в українській мові має іншу назву, про яку розповідає 24 Канал.

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Яке походження назви "ожина"

Літо на вулиці і у розпалі сезон ягід. Серед літніх ягід смачна лісова "єжевіка". Однак, ця назва ягоди – російська, а українською вона називається – ожина. Рослина розростається і створює великі зарості чагарнику, який називається – ожинник. Так тепер називають і ожиновий сад.

Мовознавці стверджують, що назва ягоди походить від слова "їжак", оскільки стебло рослини дуже колюче. І у багатьох слов'янських мовах назви схожі і близькі до "їжака": білоруською – ажына, ажавіна; польською – jeżyna, ożyna; чеською – ježiník; словацькою – ožina, сербохорватською – ежевіна, ежина, је̏жина, јежевица.

Але як завжди, окрім літературної є ще і народні назви рослини, у кожному регіоні своя:

виприни,

бамбара або бамбера,

драпаки,

ведмеді.

кабанячі (або свинячі) ягоди.

Всі назви так чи інакше пов'язані з лісом та лісовими мешканцями.

Ботанічна латинська назва рослини – Rubus L – ожина звичайна, з родини Rosaceae (Розові). До цього ж роду належить і малина, яка є близькою родичкою ожини та теж має сорти темно-синього кольору.

Пригадайте чи дізнайтеся і запам'ятайте українську ягідну термінологію:

не клубника – а полуниця,

не земляника – а суниця,

не шелковица – а шовковиця,

не клюква – а журавлина,

не черніка – а чорниця,

не голубіка – а лохина,

не крижовнік – а аґрус,

не брусніка – а брусниця,

не арбуз – а кавун.

І ще – білу та червону смородини у нас заведено називати – порічки, а от темно-синю ягоду уже – смородина.

Чим корисна ожина

Ця невелика темно-синя чи фіолетова ягода у дикому вигляді – кислувата, а розмір залежить від місця зростання. Однак у культивованому вигляді, як садова рослина – велика, солодка та ароматна. А ще корисна. Містить багато вітамінів та мікроелементів – клітковину, вітаміни групи B, вітамін A, С, Е і К, а також марганець, кальцій та цинк. Стакан свіжої ожини містить всього 65 калорій.

Темний колір ожині надають антоціани, які також є хорошими антиоксидантами. А ще вона, як і чорниця та шовковиця, забарвлює руки та губи своїм соком. Щоб його змити потрібен лимонний сік чи оцет.

Чудово смакує у свіжому вигляді, у вареннях чи повидлах, компотах, морсах, десертах та наливках.

Десерт з ожиною: дивіться відео

Смакуйте ягідне літо та говоріть українською!