В Україні значно зросли зарплати вчителів та викладачів: хто отримує 30 тисяч гривень

З 2026 року зарплати педагогів в Україні зросли. Зокрема, збільшиться дохід у викладачів та вчителів.

Кошти на таке підвищення заклали у Державному бюджеті на 2026 рік. 24 Канал розповідає, які зарплати тепер отримуватимуть педагоги у середній та вищій освіті.

Дивіться також Чи отримають учителі за січень вже вищі зарплати

Наскільки зросла зарплата педагогів?

Рівень оплати праці педагогів зростає на 30% з 1 січня і ще на 20% – з 1 вересня. У Міністерстві освіти і науки України наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.

Також цьогоріч збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів. "Вчительська тисяча" зросте до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях. Це суми вже після сплати податків.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі повідомив, що найближчими тижнями педагоги у всіх регіонах країни отримуватимуть оновлені нарахування зарплати.

Цікаво! Раніше у МОН також розповідали, що розробили за чотири моделі підвищення зарплат учителям.

Яку зарплату отримуватимуть вчителі?

А тепер розрахуємо точніше, яку зарплату отримуватимуть вчителі у 2026 році, за допомогою онлайн-калькулятора зарплати від "Освіторії".

Якщо педагог-початківець працює у загальноосвітній школі, має 10-й тарифний розряд, працює на ставку (18 годин), отримує доплату у розмірі 2600 гривень (сума до сплати податків), немає стажу або ж він становить менш ніж 3 роки, отримає надбавку за престижність праці у розмірі 30%, не має надбавки за перевірку зошитів та обслуговування комп'ютерної техніки, не має доплати як педагог-наставник, немає інших надбавок та доплат, немає класного керівництва і не працює у прифронтових чи прикордонних регіонах, то може отримати близько 13 300 гривень (сума до сплати податків).

Якщо вчитель працює у загальноосвітній школі, має 14-й тарифний розряд, працює на ставку (18 годин), отримує доплату у розмірі 2600 гривень (сума до сплати податків), має стаж понад 10 років, отримає надбавку за престижність праці у розмірі 30%, має надбавку за перевірку зошитів як вчитель української мови та літератури та доплату як педагог-наставник у розмірі 10%, має доплату за завідування навчальним кабінетом, надбавку за апробацію НУШ, класне керівництво у 5 – 12 класах, отримує надбавку за досягнення у праці / виконання особливо важливої роботи / за складність, напруженість у роботі у розмірі 10%, не працює у прифронтових чи прикордонних регіонах, то може отримати близько 29 300 тисяч гривень (сума до сплати податків).

Суми можуть бути і вищими – залежать від стажу, навантаження, звань, обов'язків та місця роботи вчителя.

Нагадаємо, що, до прикладу, близько півтора року тому міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що середня зарплата вчителів в Україні – близько 15 тисяч гривень. Мінімальна у середньому – близько 9,5 тисячі гривень.

Дивіться також Лісовий повідомив, коли вчителі отримають підвищені зарплати

Наскільки зросли зарплати викладачів?

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що виші, які належать до сфери управління МОН, можуть уже нараховувати зарплати викладам з урахуванням нових посадових окладів. Виплати ЗВО отримають за січень до кінця місяця. Працівники натомість – відповідно до затверджених у кожному закладі освіти строків виплати зарплати.

З 1 січня 2026 року посадові оклади (тарифні ставки) у бюджетній сфері розраховують з огляду на розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 3 470 гривень. Разом із посадовими окладами переглядають і поєднані з ними надбавки та доплати.

Окремо для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форми власності з 1 січня 2026 року встановили підвищення посадових окладів із показником 40%. Для тих, у кого підвищення вже діяло на рівні 10%, зростання в січні становить приблизно 30%.

Зауважимо, що підвищення застосовують до посадових окладів і виплат, які фінансують з бюджету державного або місцевого.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Як пише "Бухгалтерія", цьогоріч зарплата викладачів вишів залишається прив'язаною до бюджетної Єдиної тарифної сітки (ЄТС), тому зростає зі зростанням 1-го тарифного розряду. Однак додатковий ріст спричинило збільшення окладів на спеціальний підвищувальний відсоток, який з 1 січня 2026 року зріс з 11% до 40%. Так, зарплати викладачів вишів зросли більш ніж на 1/3.

При оплаті за ЄТС доцент державного університету на повну ставку з усіма надбавками і доплатами отримуватиме "на руки" у 2026 році близько 20 468 гривень, а професор – 24 918 гривень.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова заявила "РБК-Україна", що базово в усіх університетах України професор отримує 17 – 20 тисяч гривень.

Дивіться також Є і понад 20 тисяч: де в Україні вихователі отримують високі зарплати

Чи зросли зарплати вихователів дитсадків?

З 2026 року посадові оклади вихователів у дитсадках також зростають. Рівень їхньої оплати праці мають збільшити щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки. Деталі розповіли 24 Каналу у МОН України.

Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова, повідомила, що досвідчений педагог дошкілля, який має педагогічне звання, вищу кваліфікаційну категорію, досвід роботи більше ніж 10 років і працює в інклюзивній групі, у 2025 році отримував "на руки" 11907 гривень (якщо не було жодних додаткових доплат від громади).

Після підвищення у 2026 році, за словами посадовиці, такий вихователь отримуватиме 16034 гривні.

Якщо це педагог-початківець, суми будуть іншими. Мінімально можуть отримувати такі вихователі близько 10 тисяч гривень – навіть фахівці без досвіду, якщо громади встановлюють надбавку за престижність у розмірі 20 – 30 %,

– уточнила посадовиця.

До слова, зарплати вихователям у сфері дошкілля нараховують та сплачують органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є дитсадки. Ще торік чимало громад збільшили рівень оплати праці вихователям завдяки місцевим доплатам, надбавкам, преміям.