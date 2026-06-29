Чи треба забороняти телефони під час навчання: українці влаштували дискусію
Українці знову влаштували дискусію щодо того, чи варто забороняти мобільні телефони під час освітнього процесу. Приводом стало питання нардепа Романа Грищука.
Він заявив, що вищезгадане питання розглядають у Раді. Про це Грищук написав у тредсі.
Дивіться також НМТ тривав 13 годин: що кажуть у МОН та УЦОЯО про скандал на Одещині
Чи варто забороняти телефони під час навчання
Народний обранець повідомив, що на підкомітеті у Верховній Раді сьогодні розглядають законопроєкт про законодавчу заборону використання телефонів у школах під час навчального процесу.
Що думаєте? Чи треба забороняти? Чи треба це на рівні закону, чи достатньо правил шкіл?
– запитав він.
Згодом уточнив, що нардепи не підтримали рішення про заборону.
Дивіться також НМТ-2026 за кордоном: в яких країнах скласти та правила повторної здачі
Що думають українці
Українці у коментарях поділилися своїми думками щодо цього. Написали таке:
От би депутатам заборонити телефони на засіданнях?
Думаю, не треба забороняти. В країні – війна, батьки повинні мати зв'язок з дитиною.
Треба. Школа має бути храмом дисципліни, праці, щоденного зростання над собою вчорашнім.
Та всі дослідження кажуть про це – телефони в школах шкодять (і не тільки в школах).
Як дитина зможе зафіксувати булінг без телефона?
У цей час робити це категорично не можна.
В нас і так в школі діє заборона на використання телефонів Приходиш – здаєш. І лише ввечері можна забрати
Дивіться також Ще додаткова сесія: як відбуватиметься НМТ у разі відключення світла
У яких країнах заборонили телефони у школах
Понад 40 країн світу заборонили використання мобільних телефонів у школі на законодавчому рівні.
Ще у двох десятках країн діють регіональні обмеження.
Окремі країни планують ухвалити або ухвалюють таке рішення. Мовиться про Польщу, Латвію, Англію, Швецію, Чехію.