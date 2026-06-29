Чи треба забороняти телефони під час навчання: українці влаштували дискусію

Українці знову влаштували дискусію щодо того, чи варто забороняти мобільні телефони під час освітнього процесу. Приводом стало питання нардепа Романа Грищука.

Він заявив, що вищезгадане питання розглядають у Раді. Про це Грищук написав у тредсі.

Дивіться також НМТ тривав 13 годин: що кажуть у МОН та УЦОЯО про скандал на Одещині

Чи варто забороняти телефони під час навчання

Народний обранець повідомив, що на підкомітеті у Верховній Раді сьогодні розглядають законопроєкт про законодавчу заборону використання телефонів у школах під час навчального процесу.

Що думаєте? Чи треба забороняти? Чи треба це на рівні закону, чи достатньо правил шкіл?

– запитав він.

Згодом уточнив, що нардепи не підтримали рішення про заборону.

Дивіться також НМТ-2026 за кордоном: в яких країнах скласти та правила повторної здачі

Що думають українці

Українці у коментарях поділилися своїми думками щодо цього. Написали таке:

От би депутатам заборонити телефони на засіданнях?

Думаю, не треба забороняти. В країні – війна, батьки повинні мати зв'язок з дитиною.

Треба. Школа має бути храмом дисципліни, праці, щоденного зростання над собою вчорашнім.

Та всі дослідження кажуть про це – телефони в школах шкодять (і не тільки в школах).

Як дитина зможе зафіксувати булінг без телефона?

У цей час робити це категорично не можна.

В нас і так в школі діє заборона на використання телефонів Приходиш – здаєш. І лише ввечері можна забрати

Дивіться також Ще додаткова сесія: як відбуватиметься НМТ у разі відключення світла

У яких країнах заборонили телефони у школах