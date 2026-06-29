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Освіта Освіта в Україні Чи треба забороняти телефони під час навчання: українці влаштували дискусію
29 червня, 14:15
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Чи треба забороняти телефони під час навчання: українці влаштували дискусію

Марія Волошин

Українці знову влаштували дискусію щодо того, чи варто забороняти мобільні телефони під час освітнього процесу. Приводом стало питання нардепа Романа Грищука.

Він заявив, що вищезгадане питання розглядають у Раді. Про це Грищук написав у тредсі

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Чи варто забороняти телефони під час навчання

Народний обранець повідомив, що на підкомітеті у Верховній Раді сьогодні розглядають законопроєкт про законодавчу заборону використання телефонів у школах під час навчального процесу.

Що думаєте? Чи треба забороняти? Чи треба це на рівні закону, чи достатньо правил шкіл?
 – запитав він. 

Згодом уточнив, що нардепи не підтримали рішення про заборону.

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Що думають українці

Українці у коментарях поділилися своїми думками щодо цього. Написали таке: 

  • От би депутатам заборонити телефони на засіданнях?

  • Думаю, не треба забороняти. В країні – війна, батьки повинні мати зв'язок з дитиною.

  • Треба. Школа має бути храмом дисципліни, праці, щоденного зростання над собою вчорашнім.

  • Та всі дослідження кажуть про це – телефони в школах шкодять (і не тільки в школах).

  • Як дитина зможе зафіксувати булінг без телефона? 

  • У цей час робити це категорично не можна. 

  • В нас і так в школі діє заборона на використання телефонів Приходиш – здаєш. І лише ввечері можна забрати

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У яких країнах заборонили телефони у школах 

  • Понад 40 країн світу заборонили використання мобільних телефонів у школі на законодавчому рівні. 

  • Ще у двох десятках країн діють регіональні обмеження.

  • Окремі країни планують ухвалити або ухвалюють таке рішення. Мовиться про Польщу, Латвію, Англію, Швецію, Чехію. 

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