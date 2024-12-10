Чи можна забрати дитину з укриття під час тривоги і за яких умов

Повітряні тривоги щодня турбують українців і можуть тривати кілька годин. Як батькам діяти під час тривалих тривог – забирати чи залишити у школі дитину, та чи повертати потім на уроки?

Розʼяснення, які стосуються перебування дітей та дорослих в укритті під час повітряної тривоги, дав юрист Роман Бондаренко в інтервʼю Новій українській школі, пише 24 Канал.

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Хто відповідає за безпеку дитини під час повітряної тривоги

Коли діти перебувають в закладі освіти, за їхнє життя та здоров’я відповідають педагогічні працівники.

Учитель відповідальний за збереження життя і здоров’я учнів під час освітнього процесу, а також здійснює контроль за виконанням правил (інструкцій) з безпеки.

Однак, освітнє законодавство визначає, що саме батьки зобов’язані дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя, згідно з абзацом 5 частини 3 статті 55 Закону України "Про освіту" навіть під час перебування у школі.

Тому, батьки можуть вирішувати, чи буде перебувати дитина в укритті під час повітряної тривоги. Але важливо, яким чином батьки забирають дитину з укриття – особисто чи пишуть записки з проханням відпустити.

Якщо батьки хочуть особисто забрати свою дитину – педагогічний працівник не може заборонити їм це зробити (жоден нормативно-правовий акт цього не забороняє). У багатьох закладах освіти просять батьків підтвердити свої дії письмовою заявою . Відповідальність за безпеку неповнолітнього у цей момент переходить від однієї особи до іншої. Важливим є те, що дитина не залишається без нагляду дорослих.

свою дитину – педагогічний працівник не може заборонити їм це зробити (жоден нормативно-правовий акт цього не забороняє). . Відповідальність за безпеку неповнолітнього у цей момент переходить від однієї особи до іншої. Важливим є те, що дитина не залишається без нагляду дорослих. Якщо батьки пишуть заяву заздалегідь і під час повітряної тривоги дитина має йти сама, то виходить, що в ситуації, яка загрожує безпеці дитини, вчитель відпускає її без нагляду дорослих.

Коли ж учень сам йде з укриття під час тривоги, він опиняється без нагляду дорослих – в ситуації, яка загрожує його безпеці. Якщо з ним щось станеться, відповідальність за це нестиме вчитель, адже він відпустив дитину саму.

Це може стати підставою для притягнення працівника до відповідальності за статтею 137 Кримінального кодексу за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Тому, педагог може відмовитися відпускати дитину з укриття за заявою батьків без нагляду дорослих.

Вчитель має гарантувати, що діти перебувають в укритті під час повітряної тривоги:

вчасно повідомити про загрозу,

супроводити до укриття,

залишатися там з учнями до відбою повітряної тривоги.

Попри те, чи закінчилися у вчителя уроки за розкладом, залишати укриття до закінчення повітряної тривоги педагоги й учні не мають права.

Однак, педагог не може фізично утримувати або розшукувати дітей, які самовільно залишили школу дорогою до укриття. Вчитель має повідомити батьків тих дітей, які самовільно вийшли із закладу освіти, та адміністрацію закладу.

Ніякої відповідальності для учнів-"втікачів" (незалежно від того, чи є ракетна небезпека у цей час – Освіта 24) у законодавстві не передбачено. Але про такі випадки краще повідомляти ювенальну поліцію чи шкільних поліцейських, аби ті провели з учнями профілактичні бесіди,

– прокоментував юрист.

Чи можуть батьки / опікуни перебувати в укритті з дітьми

Батьки / законні представники можуть перебувати в шкільному укритті (чи укритті садочка) під час повітряної тривоги. Але батькам варто враховувати, що місткість укриття зазвичай відповідає кількості учнів і педагогів та інших працівників, які одномоментно знаходяться в закладі освіти.

Суттєве збільшення відвідувачів укриття погіршить умови перебування там дітей і працівників школи чи садка. Тому не радимо використовувати укриття закладу освіти як постійний прихисток під час повітряних тривог,

– зауважив Роман Бондаренко.

Хоч нещодавно у законодавство внесли зміни, які не дозволяють стороннім особам знаходитися в укриттях тих закладів, які працюють очно – доступні тільки для учасників освітнього процесу. Однак, чи можуть туди зайти сторонні особи – кожен заклад ухвалює індивідуально.

Але, тут важливо зауважити, що батьки учнів, згідно із законом – це теж учасники освітнього процесу, як і педагоги чи учні.

Нагадаємо! Що в укритті мають бути місця для сидіння, питна вода, технічна вода, запас продуктів, контейнери для продуктів, резервне освітлення, вбиральня, аптечка, вогнегасники, інструменти, засоби зв’язку.

Чи має дитина повернутися до закладу освіти після відбою повітряної тривоги

Учень / учениця має відвідувати заклад освіти відповідно до розкладу, який затвердила адміністрація закладу. У МОН рекомендують передбачити можливість продовжувати заняття після повітряних тривог вносити корегування до розкладу та зміни до календарно-тематичних планів.

Тривалість повітряних тривог передбачити неможливо, адміністрація закладу повинна розробити алгоритми для різних варіантів та поінформувати про них дітей і їхніх батьків,

– коментує юрист.

Повітряна тривога не є підставою для скасування всіх уроків у цей день. Тому, учень / учениця має відвідати ті уроки, які заплановані після відбою повітряної тривоги.