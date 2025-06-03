Забуті українські слова, які варто повернути за незвичне звучання і цікаве значення
- Блогер @show_rami знайомить українців із давніми словами, які варто повернути в українську мову, зокрема: замаюсити, огуда, задобіддя, уповні, данок.
- Ці слова були звичними у ХІХ – початку ХХ століття, але зникли з обігу через чистки мови та нав'язування російської.
Українська мова жива, вона постійно змінюється, приймаючи слова з інших мов, вплітаючи їх у своє мовлення. Але й низка українських слів, які ми призабули, чи нас змусили призабути, варті нового життя.
Про 5 цікавих слів з українських словників розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @show_rami.
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Чи чули ви ці українські слова
Блогер @show_rami пропонує українцям знайомитися з давніми українськими словами, які зафіксовані у словниках. Щоразу його добірка вражає і справді цікавими, незвичними словами, які звучать як іноземні і вони зовсім не діалектичні. Вони наші, давні, забуті, але однозначно варті того, щоб про них дізналися та повернули до мовлення.
Ось які слова віднайшов блогер-мовознавець у словниках:
ЗамаЮсити – покласти десь так, що не знайдеш. Або інше значення – щось поцупити чи присвоїти – "Куди я замаюсила ту заначку?"
ОгУда – вияв недоброзичливого ставлення, осуд. "Лице його нічого не виказувало: ні похвали, ні огуди" (Панас Мирний).
Задобіддя – перед обідній час. Вживається "маю справи до задобіддя".
Уповні – це слово не зовсім забуте. Але ви знаєте його лише в одному значенні – повний місяць. Але раніше його використовували у значенні – щось у розпалі, на піку – "літо уповні", "вечірка уповні".
Данок – у Словнику української мови Бориса Грінченка це слово розшифровується як доброчинний (благодійний) внесок. Інша версія слова, яку ми зараз вживаємо дуже часто – донат, але це слово римського походження.
Давні слова українців: дивіться відео
Ці слова не були дивними чи рідкісними для свого часу. Їх можна зустріти у літературі та листуванні ХІХ – початку ХХ століття. Вони й далі були б в обігу, якби не чистки української мови та нав'язування російської.
Зараз українці мають змогу говорити українською вільно та відроджувати забуті слова. Це буде ваш донат у розвиток та повернення забутого у мову.