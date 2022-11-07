"Ситуація обурлива": Кремінь звернувся до мера Одеси через російську мову
Джерело:Тарас Кремінь
У час повномасштабної війни з Росією все більше українців відмовляються від мови агресора. "Очищають" від російської мови й міста та села.
Однак не у всіх населених пунктах України спішать прощатися з мовою ворога. Засилля російської в Одесі вкотре обурило Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.
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Кременя обурила російська мова в Одесі
Так, Кремінь знову закликав мера Одеси Геннадія Труханова демонтувати у місті вивіски, таблиці та зовнішню рекламу не українською мовою. Одеського очільника вже закликали так вчинити в лютому 2022 року.
Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає,
– зазначив мовний омбудсмен.
Також Труханова закликали внести відповідні норми до правил доброустрою Одеси та інших актів.
Що цікаво, мовний омбудсмен отримував і багато звернень та повідомлень щодо порушень чинного законодавства про державну мову у місті. Наявність порушень підтвердив моніторинг одеських активістів. Відповідно до його даних, зі 150 перевірених ними магазинів кожен другий порушує мовне законодавство.
За словами Кременя, ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива. Ще й крізь призму того, що влада Росії використовує російську мову як один з інструментів геополітичної експансії. Він наголосив, що розміщену з порушеннями зовнішню рекламу на вулицях і проспектах необхідно прибрати.
Це – вимога закону. Це – вимога часу. Це – одна із запорук перемоги України. Адже мовне питання є одним із головних у веденні РФ війни проти України,
– акцентував мовний омбудсмен.
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Що передбачає мовний закон
16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер.
Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською.
Джерело: DW
Скільки росіяни вбили дітей та зруйнували освітніх закладів в Україні
- Росія продовжує нищити заклади освіти в Україні у межах повномасштабної війни. Також від рук агресора й надалі гинуть діти й дорослі.
- Так, росіяни з 24 лютого вже вбили 430 українських дітей. При цьому 820 дітей отримали поранення внаслідок воєнних дій в Україні.
- Станом на ранок 7 листопада загалом понад 1250 дітей постраждали через повномасштабне вторгнення агресора. Ці цифри не остаточні.
- Через бомбардування та обстріли Росії пошкоджено також понад 2,7 тисячі закладів освіти у нашій державі. 332 з них зруйновано повністю.