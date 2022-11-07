Однак не у всіх населених пунктах України спішать прощатися з мовою ворога. Засилля російської в Одесі вкотре обурило Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

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Кременя обурила російська мова в Одесі

Так, Кремінь знову закликав мера Одеси Геннадія Труханова демонтувати у місті вивіски, таблиці та зовнішню рекламу не українською мовою. Одеського очільника вже закликали так вчинити в лютому 2022 року.

Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає,

– зазначив мовний омбудсмен.