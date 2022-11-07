Однако не во всех населённых пунктах Украины спешат прощаться с языком врага. Засилье русского в Одессе в очередной раз возмутило Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

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Кременя возмутил русский язык в Одессе

Так, Кремень снова призвал мэра Одессы Геннадия Труханова демонтировать в городе вывески, таблицы и наружную рекламу не на украинском языке. Одесского главу уже призывали так поступить в феврале 2022 года.

Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет,

– отметил языковой омбудсмен.