Чи законне звільнення вчителя зі школи без попередження: нюанси

Під час зимових канікул деякі педагоги дізналися, що їх скоротили з роботи без попередження. Хоча про це мали попередити за два місяці. Чи законні такі дії закладів освіти – читайте нижче.

Чи законне звільнення вчителя зі школи без попередження

З початком нового семестру до Профспілки освітян Києва звертаються вчителі через дії роботодавців, які призупинити дію трудових договорів чи скоротили працівників без попередження. Деталі пояснив голова Київської міської організації Профспілки освітян Олександр Ятсун.

До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

За його словами, згідно зі статтею про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення забезпечення педагога роботою.

"Роботодавцям варто звернути увагу на те, що головна умова для призупинення дії трудового договору – це абсолютна неможливість надання роботодавцем і виконання працівником відповідної роботи. І ці дві умови мають виконуватися одночасно", – заявив Ятсун.

Він зазначив, що якщо ж працівник хоче та може виконувати роботу або роботодавець може надавати роботу, незаконно призупиняти дію трудового договору.

Що ж стосується скорочення працівників, то у разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці надати первинним профспілковим організаціям інформацію про це,

– пояснив Ятсун.

Крім того, згідно із законом про працю – про наступне звільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Вимога щодо попередження про звільнення не застосовується лише до працівників, які звільняються у зв’язку із мобілізацією працівника або через знищення (відсутність) виробничих, організаційних і технічних умов внаслідок бойових дій.

Чи можуть зменшити зарплату вчителям через скорочені уроки

Після російських ракетних атак у деяких областях застосовуються екстрені відключення електроенергії, через що у школах проводять скорочені уроки. Чи можуть за це зменшити зарплату педагогам, пояснили у виданні Ukr.life.

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, які складають тарифну ставку.

Але посадові обов’язки вчителя не обмежуються лише виконанням педагогічної роботи, а включають й іншу педагогічну діяльність – підготовчу, виховну, організаційну тощо. Деякі з них оплачуються (наприклад, класне керівництво, перевірка зошитів), але без урахування витраченого часу.

Цікаво У Раді розповіли, коли вчителям піднімуть зарплати

Згідно з законом, скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмету і не є підставою для зменшення норми часу для оплати.

Водночас керівники закладів освіти мають право зменшувати розміри лише доплат і надбавок, які встановлені нормативними актами у граничних розмірах або мають необов’язковий характер (за складність, напруженість, престижність праці тощо) і розмір яких залежить від наявного фонду.

До слова, педагогам вже 3 роки обіцяють підняти зарплату, проте цього досі не зробили. Чи можуть вчителям в умовах війни підняти зарплату – розповів голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак. Деталі – читайте тут.