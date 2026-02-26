"Несистемна проблема": у МОН зробили заяву про закриття шкіл і безробіття вчителів

В Україні у невеликих громадах можуть закривати школи через малу кількість дітей. Учителі при цьому втрачають роботу.

Натомість у великих містах, навпаки, може бракувати педагогів. Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП, яка боротися із проблемою.

Дивіться також У МОН зробили заяву про заборону російської мови у школах: у мережі спалахнула дискусія

Як розв'язати проблему працевлаштування вчителів?

Посадовиця каже, що можна запропонувати вчителю роботу в іншій школі у разі закриття закладу освіти, в якому він працював.

Але потрібно глибше зануритися в кожну з таких ситуацій. Закриття шкіл і безробіття вчителів – це зовсім не системна проблема,

– зауважила заступниця міністра.

І додала, що треба розглядати конкретні приклади. Тобто дивитися, яка кількість вчителів залишилася без роботи, якого віку вони, що їм запропонували, чи відмовлялися вони від цих пропозицій.

Цікаво! За даними дослідження Освіторії, у 2024 – 2025 навчальному році приблизно 40 тисяч (це близько 12%) вчителів вийшли із системи освіти.

Кузьмичова при цьому зауважила, що обережно ставиться до узагальнень.

Є питання змін в мережі, які відбуваються. Це пов'язано з демографічною ситуацією. Безумовно, в часи війни фактор демографії посилюється, ускладнюється військовою агресією і ризиками. Це впливає на зменшення кількості учнів, які щорічно приходять до закладів загальної середньої освіти. Чисельність учнів у школах впливає на обсяг ставок учителів, які потрібні в тій чи тій школі,

– розповіла заступниця Лісового.

І додала, що громади повинні завчасно це аналізувати. Зокрема, скільки учнів йде і піде в перший клас. З огляду на це думати, чи залишати заклад освіти початковою школою, а дітей, які навчаються в 5 – 9 класах, перевести в опорний заклад тієї самої громади.

Зверніть увагу! Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що зарплата вчителя має бути середньою по ринку і вище. Головне – достойною, сказав він у межах подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

Ситуації, коли б закривали школу і не пропонували вчителям переведення, – дуже поодинокі, і їх дійсно треба розглядати окремо,

– переконана посадовиця.

Вона також нагадала, що є дистанційний формат навчання: вчителі можуть перебувати в інших регіонах і бути залученими до викладання. Проте громади мають ухвалювати остаточні рішення щодо збереження фахівців.

Дивіться також Близько 40 тисяч учителів кинули вчителювання: яких фахівців сильно бракує

Які школи припинили фінансувати з держбюджету?

З 1 вересня 2025 року коштом освітньої субвенції більше не фінансуватимуть школи (крім закладів початкової освіти) із кількістю учнів менш як 45.

З 1 вересня 2026 року освітню субвенцію з держбюджету не виділятимуть для шкіл, у яких навчаються:

менше як 60 учнів – для шкіл з 1 – 12 класами;

менше як 55 учнів – для шкіл з 1 – 11 класами;

менше як 45 учнів – для шкіл з 1 – 9 або 5 – 11 (12) класами.

Ці норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.

Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу освіти ухвалюватимуть місцеві ради.

За працевлаштування вчителів цих шкіл також відповідатиме місцева влада.