У МОН зробили заяву про закриття прифронтових шкіл і скорочення педагогів
- Міністерство освіти і науки України перегляне наказ №1112, що передбачає обов'язкове навчання учнів за місцем фактичного проживання.
- МОН планує знайти компромісні рішення для збереження вчителів і шкіл, водночас сприяючи поверненню дітей до очного навчання або забезпечуючи якісне онлайн-навчання.
Міністерство освіти і науки України перегляне наказ №1112, який визначає особливості організації навчання у школах на 2025 – 2026 навчальний рік. Документ передбачає обов'язкове навчання учнів, зокрема переселенців, за місцем їхнього фактичного проживання.
Про це повідомив очільник відомства Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.
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МОН перегляне наказ про закриття прифронтових шкіл
Так, прифронтовим і прикордонним громадам буде складно виконати вимоги цього наказу. Мовиться, зокрема, про загрозу скорочення педагогічних працівників і закриття шкіл.
Міністр натомість повідомив, що мав розмову і зустрічі з нардепами та посадовцями з цього приводу.
Беремо два тижні для того, щоб ухвалити певні рішення, які пом'якшать ситуацію для громад прифронтових і прикордонних,
– заявив Лісовий.
І наголосив, що МОН готове шукати компромісні рішення, аби, з одного боку, не втрачати вчителів і не закривати школи, а з іншого – сприяти поверненню дітей до очного навчання. Якщо ж це неможливо, школам мають забезпечити якісне онлайн-навчання.
Проти наказу №1112 раніше виступили профспілки працівників освіти і науки. Вони заявили, що документ звужує права і гарантії учасників освітнього процесу.
Крім того, у МОН планують із 1 вересня 2025 року закривати школи, у яких навчається менше ніж 45 учнів. Це стосуватиметься насамперед закладів у сільській місцевості й торкнеться лише учнів 5 – 11 класів.
Раніше ми інформували про те, що у закладах освіти відбуватимуться планові та позапланові перевірки.