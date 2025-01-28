В Україні закуплять ще близько 460 автобусів для шкіл

Кабмін України скерував 1,6 мільярда гривень на закупівлю шкільних атобусів для закладів освіти. За ці кошти мають придбати близько 460 "школяриків".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника уряду України Дениса Шмигаля у телеграмі. Він акцентував, що це забезпечить підвезення до закладів освіти близько 30 тисяч школярів.

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Уряд виділив 1,6 мільярда гривень на "школярики"

Шмигаль зазначив, що уряд також змінює порядок надання державної субвенції громадам для облаштування безпечного освітнього середовища.

Тепер ці кошти можна буде витратити не лише на облаштування укриттів, але й на закупівлю генераторів для шкіл,

– уточнив прем'єр.

За словами Шмигаля, безпека українських шкіл – один із пріоритетів держави.

Прагнемо, щоб якомога більше дітей навчалися в офлайн-форматі,

– каже очільник уряду.

Минулого року, уточнив він, завдяки урядовій політиці "Школа офлайн" повернули до закладів освіти понад 100 тисяч дітей.

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