Що означає "запанібрата" і коли доречно його використовувати

Деякі слова в українській мові утворилися шляхом злиття вислову, хоча не всім відоме їх значення. А за цим стоїть цікава історія.

Що означає вислів "запанібрата" та як він пишеться, розповідаємо з посиланням на "Мова – ДНК нації".

Дивіться також Що означає "шукаєш ґанджі": як реагувати на таке запитання

Що означає "запанібрата" і чому це слово таке цікаве?

В українській мові є слова, які одразу створюють настрій або навіть маленьку сценку в голові. Одне з таких – "запанібрата", чи навіть – "запанібраці". Його часто можна почути у фразах: "Він поводиться із шефом запанібрата" або "Не варто так швидко переходити на запанібрата". Але що насправді означає це слово?

"Запанібрата" – це прислівник, який означає надто фамільярно, по-дружньому або без належної дистанції. Найчастіше слово має легкий негативний відтінок, коли людина поводиться занадто вільно там, де варто бути стриманішою. Досить часто таку людину називають "наглою", але в українській мові це слово має інше значення.

Наприклад:

"Новий працівник одразу почав говорити з керівником запанібрата".

"Вони були настільки близькі, що спілкувалися запанібрата".

У "Словнику української мови" слово "запанібрата" тлумачиться як "по-приятельському, фамільярно". Саме в такому значенні його використовують і в художній літературі.

"Запанібрата" / Мова – ДНК нації

Наприклад, подібні вислови можна зустріти у творах українських письменників XX століття, де описуються дружні або надто вільні стосунки між героями.

Ви з мужиками поводитесь запанібрата; мужики до вас ходять в гості, п’ють у вашому домі… (Іван Нечуй-Левицький).

Як утворилося та як пишеться слово?

Слово дуже цікаве за будовою. Воно утворилося від вислову "за панібрата". Колись "панібрат" означав близького приятеля або людину, з якою поводяться як із рівнею.

Тут є дві частини:

"пан" – шанобливе звертання;

"брат" – символ близьких стосунків.

Згодом вислів "за панібрата" перетворився на одне слово – "запанібрата".

За сучасним українським правописом слово пишеться разом – "запанібрата". Це зафіксовано в українських словниках та правописних джерелах. А наголос у слові "запанібра́та" падає на третій склад.

Помилковими будуть варіанти: "за панібрата" чи "з панібрата".

А синонімами до слова є вислови:

на дружній нозі,

на короткій нозі,

у близьких стосунках,

у дружніх стосунках.

Цікаво! Слово "запанібрата" є майже неперекладним дослівно іншими мовами. В українській мові воно має яскраве емоційне забарвлення і найчастіше його використовують саме в розмовному стилі.

"Запанібрата" – невелике, але дуже образне слово, яке чудово показує характер спілкування між людьми. Воно поєднує в собі історію, народну мовну традицію й живу емоцію. А ще вкотре нагадує, наскільки цікавою та багатою є українська мова.