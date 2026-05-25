Що означає "запанібрата" і коли доречно його використовувати
Деякі слова в українській мові утворилися шляхом злиття вислову, хоча не всім відоме їх значення. А за цим стоїть цікава історія.
Що означає вислів "запанібрата" та як він пишеться, розповідаємо з посиланням на "Мова – ДНК нації".
Що означає "запанібрата" і чому це слово таке цікаве?
В українській мові є слова, які одразу створюють настрій або навіть маленьку сценку в голові. Одне з таких – "запанібрата", чи навіть – "запанібраці". Його часто можна почути у фразах: "Він поводиться із шефом запанібрата" або "Не варто так швидко переходити на запанібрата". Але що насправді означає це слово?
"Запанібрата" – це прислівник, який означає надто фамільярно, по-дружньому або без належної дистанції. Найчастіше слово має легкий негативний відтінок, коли людина поводиться занадто вільно там, де варто бути стриманішою. Досить часто таку людину називають "наглою", але в українській мові це слово має інше значення.
Наприклад:
- "Новий працівник одразу почав говорити з керівником запанібрата".
- "Вони були настільки близькі, що спілкувалися запанібрата".
У "Словнику української мови" слово "запанібрата" тлумачиться як "по-приятельському, фамільярно". Саме в такому значенні його використовують і в художній літературі.
"Запанібрата" / Мова – ДНК нації
Наприклад, подібні вислови можна зустріти у творах українських письменників XX століття, де описуються дружні або надто вільні стосунки між героями.
- Ви з мужиками поводитесь запанібрата; мужики до вас ходять в гості, п’ють у вашому домі… (Іван Нечуй-Левицький).
Як утворилося та як пишеться слово?
Слово дуже цікаве за будовою. Воно утворилося від вислову "за панібрата". Колись "панібрат" означав близького приятеля або людину, з якою поводяться як із рівнею.
Тут є дві частини:
- "пан" – шанобливе звертання;
- "брат" – символ близьких стосунків.
Згодом вислів "за панібрата" перетворився на одне слово – "запанібрата".
За сучасним українським правописом слово пишеться разом – "запанібрата". Це зафіксовано в українських словниках та правописних джерелах. А наголос у слові "запанібра́та" падає на третій склад.
Помилковими будуть варіанти: "за панібрата" чи "з панібрата".
А синонімами до слова є вислови:
- на дружній нозі,
- на короткій нозі,
- у близьких стосунках,
- у дружніх стосунках.
Цікаво! Слово "запанібрата" є майже неперекладним дослівно іншими мовами. В українській мові воно має яскраве емоційне забарвлення і найчастіше його використовують саме в розмовному стилі.
"Запанібрата" – невелике, але дуже образне слово, яке чудово показує характер спілкування між людьми. Воно поєднує в собі історію, народну мовну традицію й живу емоцію. А ще вкотре нагадує, наскільки цікавою та багатою є українська мова.