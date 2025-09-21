Знаєте що таке "заподліцо": яким українським відповідником його замінити
- Слово "заподліцо" – росіянізм, який означає, що поверхні двох елементів знаходяться на одному рівні, без виступів або заглиблень.
- В українській мові рекомендується використовувати терміни "врівень" або "упричерть" замість "заподліцо".
Ловили себе на тому, що знаєте російський термін чи слово, а українською сказати не можете. Так буває часто – це тривалий вплив нав'язаної мови.
Що означає слово "заподліцо" та яким українським терміном його замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення репетиторки мови @repetytorka.anna.
Як сказати "заподліцо" українською?
Для когось це слово нове і його чують вперше, а хтось його добре знає, як столярний термін, у варіанті – "заподлицо", "западліцо", чи калькованому – "запідлице".
Хто чує слово вперше, на слух воно схоже на поєднання слів – підлість чи "подлєц" і лице ("ліцо") – каламбур та й годі.
В російській мові – "заподліцо" розмовний професійний термін, який використовують у будівництві, столярстві, монтажі та технічних описах.
Воно означає, що поверхні двох елементів знаходяться на одному рівні, без виступів або заглиблень. Іншими словами, одна деталь встановлена врівень з іншою.
Однак, для української мови це слово чуже, тим паче, що ми маємо і свою термінологію – як офіційну, так і розмовну. А тому, цей росіянізм слід замінити словами:
- врівень
- упричерть.
Слово врівень цілком логічне – на одному рівні, та навіть маємо будівельний інструмент – рівень, який ще називають на німецький штиб – васервага.
Тому, замініть росіянізм українським словом:
"Панель встановлена заподліцо зі стіною" → "Панель встановлена упричерть зі стіною".
"Гвинт закручений заподліцо" → "Гвинт закручений врівень з поверхнею".
Ресурс "Slovnyk.me" демонструє, що слово "упричерть" зафіксоване у Великому тлумачному словнику сучасної української мови та Словнику української мови Бориса Грінченка. Ба більше, там наведено і діалетизм – уприщерть.
А також існують інші синоніми до слова "врівень":
- упритиск
- впотай.
Тому обирайте українські слова і говоріть рідною мовою!