Ловили себе на тому, що знаєте російський термін чи слово, а українською сказати не можете. Так буває часто – це тривалий вплив нав'язаної мови.

Що означає слово "заподліцо" та яким українським терміном його замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення репетиторки мови @repetytorka.anna.

Дивіться також "Закордон" – разом чи окремо: як правильно писати та в яких випадках

Як сказати "заподліцо" українською?

Для когось це слово нове і його чують вперше, а хтось його добре знає, як столярний термін, у варіанті – "заподлицо", "западліцо", чи калькованому – "запідлице".

Хто чує слово вперше, на слух воно схоже на поєднання слів – підлість чи "подлєц" і лице ("ліцо") – каламбур та й годі.

В російській мові – "заподліцо" розмовний професійний термін, який використовують у будівництві, столярстві, монтажі та технічних описах.

Воно означає, що поверхні двох елементів знаходяться на одному рівні, без виступів або заглиблень. Іншими словами, одна деталь встановлена врівень з іншою.

Однак, для української мови це слово чуже, тим паче, що ми маємо і свою термінологію – як офіційну, так і розмовну. А тому, цей росіянізм слід замінити словами:

врівень

упричерть.

Слово врівень цілком логічне – на одному рівні, та навіть маємо будівельний інструмент – рівень, який ще називають на німецький штиб – васервага.

Тому, замініть росіянізм українським словом:

"Панель встановлена заподліцо зі стіною" → "Панель встановлена упричерть зі стіною".

"Гвинт закручений заподліцо" → "Гвинт закручений врівень з поверхнею".

Що таке "заподліцо": дивіться відео

Ресурс "Slovnyk.me" демонструє, що слово "упричерть" зафіксоване у Великому тлумачному словнику сучасної української мови та Словнику української мови Бориса Грінченка. Ба більше, там наведено і діалетизм – уприщерть.

А також існують інші синоніми до слова "врівень":

упритиск

впотай.

Тому обирайте українські слова і говоріть рідною мовою!