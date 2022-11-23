На окупованій частині однієї з областей України росіяни селяться просто у школах

23 листопада 2022 , 22:28
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Джерело:

Центр національного спротиву

Росіяни продовжують перетворювати заклади освіти на тимчасово окупованих територіях України на казарми. Цього разу – у Запорізькій області.

Потреба у розселенні в окупантів зросла після їхньої втечі з Херсона. Тож солдатів розселяють, незважаючи на навчання у школах. 

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Росіяни селяться у школах нібито для "охорони"

Зазвичай ворог займає один з поверхів. Окупанти пояснюють це "охороною".

У зв'язку із втечею ворога з Херсона, потреба в розселенні зросла. Відтак окупанти зайняли ще більше шкіл на Запоріжжі,
– повідомляють у Центрі національного спротиву. 

Окрім того, загарбники продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. Тим часом цивільних пацієнтів не вивозять, а використовують як щит.

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Як окупанти нищать українську освіту на окупованих територіях

  • Мер тимчасово окупованого Мелітополя в ефірі національного телемарафону розповів, як росіяни знущаються з українських дітей. Зокрема окупанти вивозять їх у Росію.
  • За словами Федорова, росіяни вже чинили так на інших захоплених територіях. Зокрема, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам'янки й досі не повернули їх.
  • Мер окупованого Мелітополя також розповів, як вчаться діти у школах міста. За його словами, учні приходять до школи, окупанти їх обшукують. Під час уроків не можна виходити на вулицю. Батьків до шкіл не пускають.
  • Учителі, які стали колаборантами, наголосив Федоров, тікали з тимчасово окупованого Мелітополя. У місті закрили кілька шкіл, бо не було кому викладати.
  • У Генштабі повідомили, що у місті Енергодар Запорізької області росіяни вилучили усі підручники з історії України. Надалі окупанти планують їх знищити.

Автор: Марія Волошин