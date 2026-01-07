Яку зарплату отримує директор школи в Україні

Директори шкіл в Україні можуть отримувати більшу зарплату, ніж учителі. Їхній посадовий оклад розраховують за вищими тарифними розрядами.

Скільки заробляє директор школи?

За даними порталу Work.ua, станом на грудень 2025 року середня зарплата директора школи перебувала на рівні 32 500 гривень (+25% за рік). Якщо порівняти ці дані з тими, що були у листопаді, сума зросла аж на 5 тисяч гривень.

Мінімальний посадовий оклад педагогів можна розрахувати за Єдиною тарифною сіткою. Посада директора загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, училищ, технікумів і коледжів підпадає під 14 – 18 тарифні розряди.

У грудні 2025 року застосовували базову суму 1 тарифного розряду – 3 195 гривень. Щоб дізнатися мінімальний оклад, необхідно помножити її на коефіцієнт, що відповідає конкретному розряду: від 2,42 для 14-го до 3,21 для 18-го. Тобто директор школи може отримувати мінімально 7 730 – 10 255 гривень на місяць.

Також треба застосувати обов'язкове підвищення посадового окладу на 10%, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2018 № 22. Варто згадати і про доплату за роботу в несприятливих умовах – 2 000 гривень на місяць. З цими надбавками мінімальний дохід директора – близько 10 503 – 13 280 гривень на місяць.

Чи підвищили педагогам зарплату з 1 січня?