13 лютого, 22:30
Лісовий повідомив про зменшення надбавок до зарплати вчителів у громадах

Марія Волошин
Основні тези

У 79 з 1450 громад у нашій державі зменшили надбавку за престижність вчителям щонайменше на 10%. І це на тлі підвищення зарплат для педагогів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 лютого. 

Чому зменшили надбавки?

Міністр заявив, що у 79 громадах зафіксували зменшення надбавки для вчителів за престижність на 10 і більше відсотків.

Це певною мірою нівелює підвищення окладу, 
– наголосив він.

За його словами, виплату зарплати педагогам за січень завершили. 

Водночас міністр додав, що у 6 з 1450 громад зарплату або надбавку до неї своєчасно не виплатили. Здебільшого з технічних причин. Але це питання врегулюють. 

Лісовий також повідомив, що у 83 громадах не виплатили підвищення педагогам позашкільної освіти.

ОВА та громади запевняють, уточнив посадовець, що у лютому-березні на сесіях місцевих рад планують переглянути місцеві бюджети, щоб врегулювати це питання.

Зазначимо, що з 1 січня 2026 року надбавку за престижність праці встановлюють у межах від 5% до 30% посадового окладу. 

Що вимагають у Профспілці освітян?

  • Педагогам в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.
  • Розмір зарплати вчителя не повинен залежати від спроможності конкретної громади.
  • Про це заявив заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк. Він звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.

  • Він зазначив, що через фінансові можливості громад багатьом вчителям нараховують лише 5% надбавки за престижність.

  • Це де-факто є порушенням закону. Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.

Як зросла зарплата вчителя?

  • З 2026 року педагогам в Україні підвищили зарплати.
  • Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
  • Вихователям у дитсадках також підвищили оклади на 30% з 1 січня 2026 року.
  • Також збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
  • "Вчительська тисяча" зросте до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).