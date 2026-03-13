Учителі тепер можуть точно розрахувати зарплату після підвищення: як це зробити

З початку цього року зарплата вчителів в Україні зросла. Тепер вони також зможуть точно розрахувати свій педагогічний дохід з урахуванням підвищення.

Міністерство освіти і науки України розробило калькулятор для точного розрахунку зарплати вчителя. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як учителю розрахувати зарплату?

З січня оплата праці педагогів зросла на 30%. МОН перерахувало кошти всім громадам. Наступний етап підвищення – ще на 20% – має відбутися з вересня.

Калькулятор створили для того, аби педагог міг розрахувати точну суму своєї зарплати з урахуванням підвищення окладу. При цьому врахувати усі надбавки та доплати.

Для МОН принципово, щоб громади виплачували вчителям підвищену зарплату, без скорочення надбавок. Більшість дотримується цієї норми. А частка громад, де спостерігалося значне зменшення надбавки за престижність, скоротилася до 3%,

– зазначила заступниця очільника МОН Анастасія Софієнко.

І додала, що відомство активно працює з громадами, щоб зарплати виплачували повністю.

Цікаво! Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що зарплата вчителя має бути середньою по ринку і вище. Головне – достойною, сказав він у межах подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

Софієнко також наголосила: якщо виникають питання щодо нарахувань, можна звернутися до адміністрації школи та громади та згодом до МОН.

Калькулятор зарплати вчителя доступний за посиланням. Він також дозволяє сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати.

Чи зросли зарплати вчителів в Україні?