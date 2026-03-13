Учителі тепер можуть точно розрахувати зарплату після підвищення: як це зробити
- Міністерство освіти і науки України розробило калькулятор для точного розрахунку зарплати вчителя з урахуванням підвищення.
- З січня зарплата педагогів зросла на 30%, а з вересня планується підвищення ще на 20%.
З початку цього року зарплата вчителів в Україні зросла. Тепер вони також зможуть точно розрахувати свій педагогічний дохід з урахуванням підвищення.
Міністерство освіти і науки України розробило калькулятор для точного розрахунку зарплати вчителя. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також "Немає нічого": коли МОН оприлюднить нову модель зарплат учителів
Як учителю розрахувати зарплату?
З січня оплата праці педагогів зросла на 30%. МОН перерахувало кошти всім громадам. Наступний етап підвищення – ще на 20% – має відбутися з вересня.
Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Калькулятор створили для того, аби педагог міг розрахувати точну суму своєї зарплати з урахуванням підвищення окладу. При цьому врахувати усі надбавки та доплати.
Для МОН принципово, щоб громади виплачували вчителям підвищену зарплату, без скорочення надбавок. Більшість дотримується цієї норми. А частка громад, де спостерігалося значне зменшення надбавки за престижність, скоротилася до 3%,
– зазначила заступниця очільника МОН Анастасія Софієнко.
І додала, що відомство активно працює з громадами, щоб зарплати виплачували повністю.
Цікаво! Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що зарплата вчителя має бути середньою по ринку і вище. Головне – достойною, сказав він у межах подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.
Софієнко також наголосила: якщо виникають питання щодо нарахувань, можна звернутися до адміністрації школи та громади та згодом до МОН.
Калькулятор зарплати вчителя доступний за посиланням. Він також дозволяє сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати.
Дивіться також "Мурашки по шкірі": учителька кавою порахувала свою зарплату і розповіла, чому не звільнилась
Чи зросли зарплати вчителів в Україні?
- З початку 2026 року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
- А "вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
- Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк при цьому звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.
- За даними дослідження Освіторії, у 2024 – 2025 навчальному році приблизно 40 тисяч (це близько 12%) вчителів вийшли із системи освіти.