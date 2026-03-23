Міністерство освіти і науки України розробило законопроєкт щодо зміни системи оплати праці вчителів. Однак наразі нема згоди професійних спілок.

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, інформує "Інтерфакс-Україна". І уточнив, що освітяни із профспілок не погодяться з підвищенням навантаження та зі зміною структури оплати праці педагогів.

Що кажуть у МОН?

Міністр заявив, що треба враховувати думку професійної спільноти.

Законопроєкт розроблений, але подаватися на розгляд уряду, центральних органів виконавчої влади і в парламент він буде лише після того, як професійні спільноти приймуть цю позицію і займуть щонайменше нейтральну позицію,

– уточнив посадовець.

І додав, що у його відомства є "план Б", до якого схиляються професійні спілки.

Вони розуміють, що зміна структури заробітної плати потребує більше часу, щоб ми опрацювали і врахували цілий ряд різноманітних пропозицій, які конструктивно вплинуть на заробітну плату вчителів. Тому на сьогодні такий сценарій – ухвалення закону, який набуде чинності пізніше, – також існує,

– зазначив Лісовий.

І додав, що це може відбутися з 2027 року.

Нагадаємо, що очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що його відомство презентує проєкт закону щодо нової моделі зарплат учителів до кінця березня. Натомість очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак заявив, що без внесення законопроєкту до кінця березня Рада не встигне ухвалити зміни, які могли б запрацювати з 1 вересня 2026 року.

Зверніть увагу! Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв у межах подкасту "Діалоги", що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.

Про які моделі оплати праці говорив Лісовий раніше?

Міністр Лісовий раніше запевнив, що відомство максимально прискорить роботу над новою моделлю оплати праці вчителів. Тоді, за його словами, напрацювали два сценарії змін.

Перший може передбачати збільшення тижневого навантаження педагогів із 20 до 22 годин. Але це може стати основою для дискусії із профспілками.

Другий – збереження чинного навантаження, але на це потрібно буде більше грошей. Зокрема, на 2027 рік.

