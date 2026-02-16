У МОН поставили дві цілі: як зміниться зарплата вчителів цьогоріч

Середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.

Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою". І додав, що сума враховує стаж, навантаження, категорійність тощо.

Як МОН працює над підвищенням зарплат?

Посадовець також повідомив, що МОН послідовно займається питанням зарплат освітян. Принаймні його команда від початку своєї роботи у відомстві. Торік, наприклад, запровадили доплату для вчителів у розмірі 2 тисяч гривень "на руки". У прифронтових громадах вона була вдвічі більшою. І це на ставку.

Якщо у тебе півтори ставки в школі, наприклад, ти викладаєш фізику і пів ставки інформатики, то у тебе не 2 тисячі "на руки", а 3 тисячі. Для того і відірвали цю доплату від загальної зарплати, щоб загальна виплата не з'їла цю доплату. Щоб вона була окремою. І вона залишається і зараз також. Тобто ця доплата залишається для вчителів,

– уточнив міністр.

І додав, що вчителі мають різне робоче навантаження – від 0,75 ставки і до 30 годин. Від цього залежить зарплата.

Ми поставили по зарплаті перед собою дві цілі. Перше: дуже швидко знайти якісь кошти. Оці дві тисячі, щоб ви розуміли – це 12 мільярдів гривень в 2025 році було. 12 мільярдів гривень нам треба було знайти додатково, щоб виплатити ці 2 тисячі нашим освітянам. Для того, щоб підвищити заробітну плату зараз на 30 відсотків і плюс зарезервувати на вересень місяць іще додаткове підвищення на 20 відсотків – нам треба було знайти 57 мільярдів гривень,

– повідомив міністр.

І заявив, що розуміє "мотивацію" молоді йти після закінчення закладу освіти працювати у школу на низьку зарплату. Все ж додав, що треба зважати на ті реалії, які ми зараз маємо у країні.

Ми маємо 103 мільярди освітньої субвенції на зарплату вчителів? і ми збільшили її на 57. Це той результат, який ми змогли зробити під час війни, суттєво. Але цього недостатньо. Якщо ми сьогодні вийдемо на зарплату, яка зміниться – в сільській школі, в міській школі, залежно від навантаження – на 5 тисяч? Ну, наприклад. Це вже все-таки щось відчутне,

– вважає Лісовий.

Як реформують структуру зарплати педагогів?

Серед основних завдань МОН, за словами Лісового, є реформа структури заробітної плати. І це дуже виважена реформа, яка потребує дуже виваженого підходу. Зокрема, обговорень із вчителями, професійними спілками, громадами, аби не дискримінувати різні типи шкіл у різних регіонах України.

Посадовець також зауважив, що треба вибудувати дуже виважену політику.

Якщо спільноти приймуть один із наших чотирьох сценаріїв – тоді з вересня ми зайдемо в реформі. Якщо не ухвалять, ми просто e вересні додамо ще 20% до зарплати. Кошти на це в державному бюджеті є,

– заявив очільник МОН.

Які моделі підвищення зарплат учителів є?

Міністерство освіти і науки України раніше розробило різні моделі підвищення зарплат учителів. Є чотири основні. Вони не пов'язані із підвищенням оплати праці педагогів з січня та вересня 2026 року. Ці моделі передбачають:

збільшення навантаження;

відсутність збільшення навантаження;

пропорційне підвищення для різних категорій вчителів;

непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.

Що відомо про підвищення зарплат учителів?