Уряд надасть окремі кошти регіонам на зарплати педагогам

Кабмін ухвалив важливе рішення щодо оплати праці освітян. Кошти окремих додаткових дотацій, які уряд скеровує до місцевих бюджетів цьогоріч, матимуть чіткий пріоритет.

Це буде виплата зарплати педагогам. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий.

Що зміниться для громад?

Міністр каже, що таке рішення дасть змогу зберегти вже запроваджене підвищення оплати праці освітян на 30 %. Зарплату педагогам виплачуватимуть повністю та вчасно.

Насамперед кошти спрямують на оплату праці вчителів шкіл, а також науково-педагогічних працівників вишів і коледжів.

Рішення стосується всіх громад, зокрема тих, що працюють у складних умовах – на прифронтових, деокупованих та інших постраждалих територіях,

– уточнив посадовець.

Лісовий також зауважив, що зарплата вчителів формується з двох частин:

державної (посадовий оклад та обов'язкові нарахування);

місцевої (надбавки й премії).

Цікаво! Профспілка освітніх працівників просить Верховну Раду підтримати законопроєкт щодо субвенції на 15 мільярдів гривень задля підвищення оплати праці педагогів, повідомили у пресслужбі Профспілки працівників освіти і науки України.

Тому фактичний розмір виплат значно залежить від рішень органів місцевого самоврядування, уточнив міністр.

Щоб громади мали ресурси, держава чітко визначила пріоритет використання коштів додаткових дотацій місцевим бюджетам – оплата праці освітян та фахівців соціальної й реабілітаційної сфер,

– резюмував очільник МОН.

