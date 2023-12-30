Зарплати вчителям у 2024 році уряд України обіцяє виплачувати вчасно. Індексація відбудеться у березні.

Про це заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль під час засідання уряду. І додав, що наступного року Україна потребуватиме понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

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Чи виплачуватимуть зарплати вчителям вчасно у 2024 році

Шмигаль уточнив, що Україна має домовленості з одинадцятьма країнами про багаторічні програми фінансування. Також – про програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій.

При цьому 29 грудня погодили план Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. Погодження фінальної версії плану відкриє нашій державі доступ до фінансового ресурсу у 50 мільярдів євро на 4 роки. З них 39 мільярдів євро скерують на забезпечення макрофінансової стабільності.

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