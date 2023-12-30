Будут ли выплачивать зарплаты учителям вовремя в 2024 году

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмигаль во время заседания правительства. И добавил, что в следующем году Украина потребует более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования.

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Шмигаль уточнил, что у Украины есть договоренности с одиннадцатью странами о многолетних программах финансирования. Также – о программе расширенного финансирования из МВФ и поддержке других международных финансовых организаций.

При этом 29 декабря согласовали план Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Согласование финальной версии плана откроет нашему государству доступ к финансовому ресурсу в 50 миллиардов евро в 4 года. Из них 39 млрд евро направят на обеспечение макрофинансовой стабильности.

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