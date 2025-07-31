У Раді розповіли, чому не підвищують зарплату учителям
- Підвищення зарплат учителям в Україні нардепи відкладають через надмірне навантаження на державний бюджет у воєнний час.
- У школах натомість спостерігається брак вчителів, особливо з природничих дисциплін, що пов'язано з низькими зарплатами.
Українські вчителі протягом років не можуть дочекатися обіцяного підвищення зарплат. Хіба що з 2025 року вони отримують додаткову доплату за роботу в несприятливих умовах.
З вересня її розмір становитиме 2 тисячі гривень "на руки". Однак підвищення зарплат учителям, передбачене законом, щороку відкладається через надмірне навантаження на державний бюджет у воєнний час, заявив очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак Укрінформу, зазначає 24 Канал.
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Чи бракує вчителів у школах?
Нардеп заявив, що у школах спостерігають реальний брак фахівців, особливо з окремих предметів. Найбільше – вчителів природничих дисциплін: фізики, хімії, біології.
Майже не приходять працювати до школи молоді вчителі. Це справжня проблема,
– заявив він.
І додав, що розв'язати її можна шляхом забезпечення гідного рівня зарплати. Адже, поки молодий педагог не побачить перспективи стабільного та гідного заробітку, він не піде працювати до школи.
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Чому вчителям не підвищили зарплату?
Бабак каже, що нардепи внесли зміни до законів "Про освіту" і "Про повну загальну середню освіту", які містять чітку норму: "Мінімальна зарплата вчителя має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат". Але щороку під час ухвалення держбюджету цю норму відтерміновують .
Державний бюджет не витримує такого навантаження, особливо під час повномасштабної війни,
– переконаний народний обранець.
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