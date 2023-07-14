У МОН розповіли про нову систему оплати праці вчителів та конкуренцію
Джерело:osvita.ua
Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів. Таку ціль має на меті реалізувати Міносвіти.
Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти. У документі, зокрема, мовиться про фінансування у повному обсязі системи середньої освіти і забезпечення її ефективним управлінням.
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У МОН розповіли про нову систему оплати праці вчителів
Так, в Україні мають оновити мережу навчальних закладів, яка матиме достатнє фінансування.
Нова система оплати праці має сприяти підвищенню престижності професії вчителя та створювати конкурентні умови в педагогічній спільноті,
– вважають автори візії.
Окрім того, освітню політику мають формувати на основі доказових даних та провідних міжнародних підходів і практик.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.