Середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах України. При цьому педагоги досі очікують на обіцяне підвищення оплати праці.

На запит Міносвіти щодо середньої заробітної плати директора та вчителів відповіли 19 областей. Яка середня зарплата вчителів та директорів в регіонах України, читайте далі.

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Яка середня зарплата вчителів та директорів в регіонах України

У Запорізькій області директори отримують близько 12 – 23 тисяч гривень, вчителі – 6,7 – 21 тисячу гривень.

У Миколаївській області зарплата разом з податками директора школи – близько 22,3 тисячі гривень на місяць, вчителя – 6,2 – 19,8 тисячі гривень.

На Одещині директори отримують 22,3 тисячі гривень, вчителі в загальному до 17 тисяч гривень.

У Кіровоградській, Київській та Львівській областях директори шкіл отримують близько 13 тисяч гривень, вчителі від 7,6 – до 13,8 тисячі гривень.

На Полтавщині зарплати становлять від 6,7 – до 12,5 тисяч гривень.

Керівники та викладачі у Харкові отримують від 10,3 – до 18,4 тисячі гривень.

У Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях директори шкіл отримують близько 16 тисяч гривень, а вчителі – 7,4 – 15 тисяч гривень.

На Луганщині за даними 2022 року викладачі шкіл отримували 10 – 15,5 тисячі гривень, директори – понад 16 тисяч гривень.

У Чернівецькій області директори шкіл отримують 11,4 – 14,3 тисячі гривень, вчителі – від 10,3 до 17 тисяч гривень.

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