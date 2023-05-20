Яка середня зарплата вчителів та директорів в регіонах України
Джерело:ТСН
Середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах України. При цьому педагоги досі очікують на обіцяне підвищення оплати праці.
На запит Міносвіти щодо середньої заробітної плати директора та вчителів відповіли 19 областей. Яка середня зарплата вчителів та директорів в регіонах України, читайте далі.
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Яка середня зарплата вчителів та директорів в регіонах України
У Запорізькій області директори отримують близько 12 – 23 тисяч гривень, вчителі – 6,7 – 21 тисячу гривень.
У Миколаївській області зарплата разом з податками директора школи – близько 22,3 тисячі гривень на місяць, вчителя – 6,2 – 19,8 тисячі гривень.
На Одещині директори отримують 22,3 тисячі гривень, вчителі в загальному до 17 тисяч гривень.
У Кіровоградській, Київській та Львівській областях директори шкіл отримують близько 13 тисяч гривень, вчителі від 7,6 – до 13,8 тисячі гривень.
На Полтавщині зарплати становлять від 6,7 – до 12,5 тисяч гривень.
Керівники та викладачі у Харкові отримують від 10,3 – до 18,4 тисячі гривень.
У Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях директори шкіл отримують близько 16 тисяч гривень, а вчителі – 7,4 – 15 тисяч гривень.
На Луганщині за даними 2022 року викладачі шкіл отримували 10 – 15,5 тисячі гривень, директори – понад 16 тисяч гривень.
У Чернівецькій області директори шкіл отримують 11,4 – 14,3 тисячі гривень, вчителі – від 10,3 до 17 тисяч гривень.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.