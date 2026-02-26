У Львові вчителі зможуть отримувати додаткові 15 тисяч гривень: як на це впливають учні

У Львові анонсували старт програми "Педагоги, які надихають". У межах цієї ініціативи вчителі зможуть отримувати чималі грошові бонуси до зарплати.

Про це повідомили у департаменті освіти та культури Львівської міської ради у фейсбуці. На рішення також впливатимуть учні.

Дивіться також Чи зменшать учителям доплату за престижність після підвищення зарплати

Хто з вчителів зможе отримати 15 тисяч гривень?

Так, за відданість, професіоналізм і любов до справи та дітей 1100 львівських педагогів упродовж 12 місяців отримуватимуть додаткові 15 тисяч гривень до зарплати. На те, хто отримає кошти, можуть вплинути учні.

28 лютого, о 09:00 стартує перший етап – анонімне онлайн-анкетування серед школярів, вихованців гуртків у позашкіллі та учнів мистецьких і музичних шкіл. Голосування триватиме рівно добу – до 09:00 1 березня,

– повідомили у департаменті.

Цікаво! Недавно вчителька львівського ліцею Ярина Кушнір, яка цьогоріч увійшла до 150 найкращих освітян Львова, перерахувала 35 тисяч гривень премії на лікування 3-річного Марка. Дитина бореться з м'язовою дистрофією Дюшена, повідомив у фейсбуці очільник департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк.

Учні шкіл можуть проголосувати на платформі НІТ – Навчання і Технології через кабінет учня (для початкової школи – також через кабінет батьків). Вихованці позашкілля та учні мистецьких/музичних шкіл – через Google Forms (кожен заклад надішле посилання самостійно).

Участь – добровільна. Анкети для учнів скорочені.

В одному опитуванні можна проголосувати лише раз. Детальну інструкцію обіцяють оприлюднити згодом.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Другий етап конкурсу – професійне тестування для педагогів. Інформацію про вчителів попередньо схвалюють самі учасники та адміністрації закладів освіти.

Також чиновники повідомили, що вдосконалили механізм підрахунку результатів задля максимальної прозорості.

Дивіться також Уряд надасть окремі кошти регіонам на зарплати педагогам

Чи підвищили вчителям зарплату у 2026 році?