Вчителі просять Кабмін підвищити їм зарплату до 1000–1500 доларів
- Українські вчителі зареєстрували петицію, в якій просять уряд про підвищення зарплат до 1000–1500 доларів.
- Зокрема, зазначають, що низька зарплата вчителів спричиняє дефіцит кадрів і демотивує педагогів, що впливає на якість освіти в Україні.
- Вчителі часто працюють понаднормово без належної компенсації, що посилює професійне перевантаження.
Українські вчителі просять Кабмін значно підвищити їм зарплату. Вони переконані, що оплата їхньої праці має бути на рівні європейських держав – тобто 1000–1500 доларів.
Відповідну електронну петицію зареєстрували на сайті уряду. Про це інформує 24 Канал.
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Вчителі просять значно підвищити їм зарплату
Авторка петиції пояснює, чому треба втілити у життя відповідний крок. Зокрема, зазначає, що середня заробітна плата вчителя в Україні значно нижча, ніж у багатьох країнах Європи.
Адже педагоги у Польщі в середньому заробляють близько 1200 – 1500 доларів, у Чехії – від 1400 доларів, у Німеччині – 4000 – 5000 доларів. Натомість в Україні середня зарплата вчителя становить лише 300 – 400 доларів.
За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата по країні перевищує 15,000 гривень (2023 рік), тоді як у багатьох вчителів оклад значно нижчий,
– зауважує автор петиції.
Також педагоги наголошують, що не сприяє вчителюванню професійне перевантаження.
Більшість вчителів працює понаднормово, займається підготовкою уроків, перевіркою робіт, консультаціями учнів і спілкуванням із батьками,
– вказано у тексті.
Відсутність належної компенсації також демотивує педагогів і знижує якість освіти, переконують вчителі.
Через низький рівень зарплати школи часто стикаються з дефіцитом кадрів, особливо молодих вчителів. За даними освітніх досліджень, середній вік вчителя в Україні – понад 50 років. Молодь рідко обирає педагогіку через низьку оплату,
– аргументує автор документа.
Тож педагоги просять ухвалити рішення про підвищення заробітної плати вчителям до рівня, що відповідає їхньому професійному внеску. Тобто – до 1000 – 1500 доларів.
- Нагадаємо, що цього тижня очільника Міносвіти України Оксена Лісового викликали в Раду. Зокрема, щоб поговорити про зарплати освітян.