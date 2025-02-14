Вчителі просять Кабмін підвищити їм зарплату до 1000–1500 доларів

Українські вчителі просять Кабмін значно підвищити їм зарплату. Вони переконані, що оплата їхньої праці має бути на рівні європейських держав – тобто 1000–1500 доларів.

Відповідну електронну петицію зареєстрували на сайті уряду. Про це інформує 24 Канал.

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Вчителі просять значно підвищити їм зарплату

Авторка петиції пояснює, чому треба втілити у життя відповідний крок. Зокрема, зазначає, що середня заробітна плата вчителя в Україні значно нижча, ніж у багатьох країнах Європи.

Адже педагоги у Польщі в середньому заробляють близько 1200 – 1500 доларів, у Чехії – від 1400 доларів, у Німеччині – 4000 – 5000 доларів. Натомість в Україні середня зарплата вчителя становить лише 300 – 400 доларів.

За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата по країні перевищує 15,000 гривень (2023 рік), тоді як у багатьох вчителів оклад значно нижчий,

– зауважує автор петиції.

Також педагоги наголошують, що не сприяє вчителюванню професійне перевантаження.

Більшість вчителів працює понаднормово, займається підготовкою уроків, перевіркою робіт, консультаціями учнів і спілкуванням із батьками,

– вказано у тексті.

Відсутність належної компенсації також демотивує педагогів і знижує якість освіти, переконують вчителі.

Через низький рівень зарплати школи часто стикаються з дефіцитом кадрів, особливо молодих вчителів. За даними освітніх досліджень, середній вік вчителя в Україні – понад 50 років. Молодь рідко обирає педагогіку через низьку оплату,

– аргументує автор документа.

Тож педагоги просять ухвалити рішення про підвищення заробітної плати вчителям до рівня, що відповідає їхньому професійному внеску. Тобто – до 1000 – 1500 доларів.