У заклади професійної освіти здобувати освіту приходить чимало дорослих українців. Це десятки тисяч осіб, які або за гроші міжнародних партнерів, або за ваучерами Державної служби зайнятості вчаться де-факто безоплатно.

Це ветерани, безробітні, внутрішньо переміщені особи. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній "РБК-Україна". Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також "Криза кадрів виробничих спеціальностей дуже велика": які фахівці потрібні роботодавцям

Які професії найчастіше опановують дорослі?

Нардеп зазначив, що одна з найпопулярніших для дорослих професій – зварювання. Воно популярне по всій країні. Чимало людей опановує цей фах, а потім достатньо швидко знаходить роботу.

Зараз є програми в центрах зайнятості, де якщо ви підпадаєте під одну з зазначених там категорій, маєте право на такий ваучер. Він покриває вартість навчання – понад 30 тисяч гривень,

– розповів заступник міністра.

І додав, що ці курси зазвичай дешевші, тому вартість навчання покривається повністю. Їх можна використати на навчання у будь-якому закладі освіти, який такі послуги надає. Їх дуже багато по всій країні.

Дивіться також "Групи повні": який найпопулярніший фах у професійній освіті в Україні

Скільки б коштувало таке навчання у разі самостійної оплати?

Заступник Лісового каже, що оплачувати самостійно таке навчання теж можна.

Доросла людина може вчитися від 3 до 6 місяців, і коштуватиме це може від 10 000 до 15 000 гривень. Тобто ваучер з запасом покриває повну вартість навчання. Залежить від попередньої кваліфікації людини, виду зварювання тощо,

– зазначає він.

І додає, що часто представники бізнесу готові оплачувати навчання на зварювальника чи верстатника за власний кошт. Тобто в цій сфері це точно не проблема.

Цікаво! Вступну кампанію до профтехів цьогоріч продовжили.

До нас бізнес часто приходить і каже: ми готові наймати людей десятками, готові повністю оплачувати їхнє навчання, проживання,

– резюмував посадовець МОН.

Читайте більше новин за темою: