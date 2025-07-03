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Освіта Саморозвиток Знали, що у давнього слова "жевріти" є кілька різних значень: про яке з них чули ви
3 липня, 19:12
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Знали, що у давнього слова "жевріти" є кілька різних значень: про яке з них чули ви

Олеся Кух

Трапляється, що відродженню давнього чи забутого слова сприяють історичні обставини. Саме вони надають йому нового особливого звучання.

Значення поетичного слова "жевріти" розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @show_rami.

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Що означає слово "жевріти"

Все частіше слово "жевріти" зринає в публікаціях. Воно часто вживається в поетичних текстах, бо надзвичайно образне, цікаве та загадкове. 

Слово "жевріти" походить від давнього слов’янського кореня жар-, жевр-, що означає "горіти", "жар", "вогонь". А словники української мови наводять кілька тлумачень цього слова.

Його можна використати до вогню та жару:

  • Жеврітитліти, догоряти без полум’я. – Біля кошари ледве жевріло багаття (Степан Чорнобривець).
  • Жевріти – слабо горіти, світитися невеликим полум’ям; блимати – Лиш вогник у грубці ще жеврів живий (Леонід Первомайський); Жевріла лампадка перед іконою.

Слово можна застосувати до світла (ліхтар) чи небесних світил – сонця, місяця, зірок:

  • Жевріти – яскраво відбивати світло сонця або інших тіл. – Сідало сонце, і небо на заході жевріло (Олесь Гончар).
  • Жеврітиблищати Червона з синіми та зеленими квітками запаска блищала, неначе жевріла (Іван Нечуй-Левицький).

Вжити його, щоб описати рум'янець, коли людина розчервонілася:

  • Жевріти зашарітися – Щоки жевріли від сорому чи Любов Прохорівна ніби теж щиро сміялася, жевріючи від вина (Іван Ле).

Цим словом можна описати почуття та емоції, потаємні почуття:

  • Жеврітивиражати сильні почуття, переживання (про очі); світитисяОчі її жевріли, мов жаринки чи Темно вже – Лиця не бачу, тільки очі чорні. Мов вуглі два, там жевріють (Іван Франко).
  • Жевріти – мати приховані почуття до когось. Я відчув, що любов, яка довго жевріла в моєму серці, набрала снаги й розквітла, розкущилась веселим, високим полум’ям (Юрій Яновський).

Що означає "жевріти": дивіться відео

Та останні кілька років слово "жевріти", найчастіше асоціюється з надією – надія ще жевріє в серці. 

Цікаво, що це слово не має синоніма, який би точно і поетично передав його зміст, бо горіти, світитися чи почувати не передають тієї самої ніжності та глибини.

Крім того, це слово приклад того, як фізичне явище (вогонь) перетворюється на емоційний і поетичний образ у літературній мові.

Це не єдине слово, яке варто частіше вживати та відродити, ось вам ще п'ятірка – трунок, герць, либонь, незугарний, гульвіса, значення яких ви можливо не знали.

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