Освіта Освіта в Україні Зимова вступна кампанія у виші: стартувало навчання на нульовому курсі
2 лютого, 20:21
Зимова вступна кампанія у виші: стартувало навчання на нульовому курсі

Марія Волошин
Основні тези
  • У вишах України стартувало навчання на нульовому курсі в межах проєкту "Зимовий вступ".
  • Його впровадили вже у 88 закладах вищої освіти.

У вишах України стартувало навчання на нульовому курсі в межах проєкту "Зимовий вступ". Його мають впровадити у щонайменше 88 закладах вищої освіти.

З них 78 – у сфері управління МОН України. Про це інформує Міністерство освіти і науки України

Куди можна вступити на нульовий курс?

У проєкті також беруть участь приватні та комунальні виші. Остаточний перелік усіх ЗВО оприлюднять на сайті МОН невдовзі. 

Нульовий курс запровадили з метою надати вступникам більше часу і можливостей для підготовки до НМТ, допомогти надолужити прогалини в знаннях та визначитися зі спеціальністю й закладом вищої освіти ще до початку основної вступної кампанії, 
– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.

В умовах війни, за його словами, це має зменшити навчальне навантаження й розширити можливості для вступу в Україні насамперед для тих вступників, чий доступ до навчання був найбільш ускладнений. 

Зауважимо, що нульовий курс – інтенсивна підготовча програма перед вступом на перший курс. Університети також закладають у програми профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли побачити, який вигляд має обрана спеціальність у реальному освітньому процесі, і зрозуміти вимоги ще до основної вступної кампанії. 

Частина університетів уже розпочала навчання в дистанційному форматі. Конкретні дати старту, розклад, формат занять і вимоги до участі визначає кожен університет, 
– додав заступник очільника МОН Микола Трофименко.

Тож детальну інформацію про умови навчання на нульовому курсі варто шукати на сайті конкретного університету. 

Що відомо про зимову вступну кампанію?

  • В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів. Новація стартує цієї зими.

  • Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.

  • ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

  • Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.

  • При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.

  • Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".