Зимова вступна кампанія у виші: стартувало навчання на нульовому курсі
- У вишах України стартувало навчання на нульовому курсі в межах проєкту "Зимовий вступ".
- Його впровадили вже у 88 закладах вищої освіти.
У вишах України стартувало навчання на нульовому курсі в межах проєкту "Зимовий вступ". Його мають впровадити у щонайменше 88 закладах вищої освіти.
З них 78 – у сфері управління МОН України. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Куди можна вступити на нульовий курс?
У проєкті також беруть участь приватні та комунальні виші. Остаточний перелік усіх ЗВО оприлюднять на сайті МОН невдовзі.
Нульовий курс запровадили з метою надати вступникам більше часу і можливостей для підготовки до НМТ, допомогти надолужити прогалини в знаннях та визначитися зі спеціальністю й закладом вищої освіти ще до початку основної вступної кампанії,
– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.
В умовах війни, за його словами, це має зменшити навчальне навантаження й розширити можливості для вступу в Україні насамперед для тих вступників, чий доступ до навчання був найбільш ускладнений.
Зауважимо, що нульовий курс – інтенсивна підготовча програма перед вступом на перший курс. Університети також закладають у програми профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли побачити, який вигляд має обрана спеціальність у реальному освітньому процесі, і зрозуміти вимоги ще до основної вступної кампанії.
Частина університетів уже розпочала навчання в дистанційному форматі. Конкретні дати старту, розклад, формат занять і вимоги до участі визначає кожен університет,
– додав заступник очільника МОН Микола Трофименко.
Тож детальну інформацію про умови навчання на нульовому курсі варто шукати на сайті конкретного університету.
Що відомо про зимову вступну кампанію?
В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів. Новація стартує цієї зими.
Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.
ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.
При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.
Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".