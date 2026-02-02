Зимова вступна кампанія у виші: стартувало навчання на нульовому курсі

У вишах України стартувало навчання на нульовому курсі в межах проєкту "Зимовий вступ". Його мають впровадити у щонайменше 88 закладах вищої освіти.

З них 78 – у сфері управління МОН України. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Куди можна вступити на нульовий курс?

У проєкті також беруть участь приватні та комунальні виші. Остаточний перелік усіх ЗВО оприлюднять на сайті МОН невдовзі.

Нульовий курс запровадили з метою надати вступникам більше часу і можливостей для підготовки до НМТ, допомогти надолужити прогалини в знаннях та визначитися зі спеціальністю й закладом вищої освіти ще до початку основної вступної кампанії,

– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.

В умовах війни, за його словами, це має зменшити навчальне навантаження й розширити можливості для вступу в Україні насамперед для тих вступників, чий доступ до навчання був найбільш ускладнений.

Зауважимо, що нульовий курс – інтенсивна підготовча програма перед вступом на перший курс. Університети також закладають у програми профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли побачити, який вигляд має обрана спеціальність у реальному освітньому процесі, і зрозуміти вимоги ще до основної вступної кампанії.

Частина університетів уже розпочала навчання в дистанційному форматі. Конкретні дати старту, розклад, формат занять і вимоги до участі визначає кожен університет,

– додав заступник очільника МОН Микола Трофименко.

Тож детальну інформацію про умови навчання на нульовому курсі варто шукати на сайті конкретного університету.

Що відомо про зимову вступну кампанію?