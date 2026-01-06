Харківські виші запрошують на "нульовий курс": які можливості для вступників

Міністерство освіти і науки України раніше анонсувало запровадження зимової вступної кампанії. Недавно відомство опублікувало перелік закладів вищої освіти, у яких можна реєструватися на "нульовий курс".

Таких вишів є 45 у різних регіонах України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на 2day.kh.ua.

Які виші у Харкові пропонують "нульовий курс"?

Саме у 45 ЗВО у нашій державі наразі запроваджують підготовчі відділення в межах експериментального проєкту "Відкритий шлях до вищої освіти". Реєстрація вже стартувала, повідомили у МОН.

До експерименту долучаться шість харківських вишів:

Харківський національний університет імені Каразіна;

Національний технічний університет "ХПІ";

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;

Харківський національний економічний університет імені Кузнеця;

Харківський національний автодорожній університет.

Що відомо про зимову вступну кампанію?