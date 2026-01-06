Укр Рус
6 січня, 13:23
3

Харківські виші запрошують на "нульовий курс": які можливості для вступників

Марія Волошин
Основні тези
  • У 45 закладах вищої освіти України впроваджують "нульовий курс" у межах зимової вступної кампанії.
  • Шість харківських вишів долучаться до проєкту. 

Міністерство освіти і науки України раніше анонсувало запровадження зимової вступної кампанії. Недавно відомство опублікувало перелік закладів вищої освіти, у яких можна реєструватися на "нульовий курс".

Таких вишів є 45 у різних регіонах України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на 2day.kh.ua.

Які виші у Харкові пропонують "нульовий курс"?

Саме у 45 ЗВО у нашій державі наразі запроваджують підготовчі відділення в межах експериментального проєкту "Відкритий шлях до вищої освіти". Реєстрація вже стартувала, повідомили у МОН.

До експерименту долучаться шість харківських вишів:

  • Харківський національний університет імені Каразіна;

  • Національний технічний університет "ХПІ";

  • Харківський національний університет радіоелектроніки;

  • Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;

  • Харківський національний економічний університет імені Кузнеця;

  • Харківський національний автодорожній університет.

Що відомо про зимову вступну кампанію?

  • В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів.

  • Новація стартує вже цієї зими.

  • Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.

  • ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

  • Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.

  • При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.

  • Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".