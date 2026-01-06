Харківські виші запрошують на "нульовий курс": які можливості для вступників
- У 45 закладах вищої освіти України впроваджують "нульовий курс" у межах зимової вступної кампанії.
- Шість харківських вишів долучаться до проєкту.
Міністерство освіти і науки України раніше анонсувало запровадження зимової вступної кампанії. Недавно відомство опублікувало перелік закладів вищої освіти, у яких можна реєструватися на "нульовий курс".
Таких вишів є 45 у різних регіонах України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на 2day.kh.ua.
Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ
Які виші у Харкові пропонують "нульовий курс"?
Саме у 45 ЗВО у нашій державі наразі запроваджують підготовчі відділення в межах експериментального проєкту "Відкритий шлях до вищої освіти". Реєстрація вже стартувала, повідомили у МОН.
До експерименту долучаться шість харківських вишів:
Харківський національний університет імені Каразіна;
Національний технічний університет "ХПІ";
Харківський національний університет радіоелектроніки;
Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;
Цікаво НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
Харківський національний економічний університет імені Кузнеця;
Харківський національний автодорожній університет.
Дивіться також МОН оприлюднило перелік вишів, які здійснюють набір на "нульовий" курс
Що відомо про зимову вступну кампанію?
В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів.
Новація стартує вже цієї зими.
Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.
ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.
При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.
Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".